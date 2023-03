Psycho: comment rebâtir sa concentration

Si vous êtes de ceux qui ont parfois du mal à se concentrer parce qu’il y a 1001 raisons d’être distrait et que votre esprit peut aller dans toutes les directions, voici un ouvrage proposant des outils permettant d’être mieux concentré et par conséquent devenir plus productif.

Plus vous serez concentré dans ce que vous faites, plus vous aurez du temps libre pour vous adonner à vos loisirs et aux divers plaisirs que la vie peut offrir. Voilà un incitatif de taille pour demeurer concentré!

Dans son livre, l’auteure Danielle Larocque, qui est kinésiologue, utilise une méthode basée sur la neuromotricité qui intègre le lien entre le corps et l’esprit. «Les mouvements neuromoteurs visent à établir une communication avec le système neveux pour en faciliter le fonctionnement», explique l’auteure dans son livre.

Photo fournie par Les éditions Un monde différent

Ainsi, on comprend qu’une foule d’activités physiques peut améliorer la concentration. On mentionne entre autres la danse, le taï-chi, le ski ainsi que plusieurs exercices faisant appel à l’équilibre.

D’ailleurs, de nombreux exercices illustrés sont proposés dans cet ouvrage souvent très facile à réaliser même assis alors que l’on travaille devant un ordinateur. Il peut s’agir de simples flexions des bras, des doigts, du cou ou des jambes qui peuvent néanmoins apporter une belle différence sur sa qualité de vie.

Libérer les tensions

Sans même s’en rendre compte, par une mauvaise posture par exemple, on peut créer des tensions dans son corps qui mèneront vers des douleurs dans la nuque ou au dos.

Plusieurs conseils sont également prodigués à travers divers témoignages.

Mentionnons notamment que la qualité du sommeil joue également beaucoup sur le niveau de concentration. Une bonne hygiène de vie, une alimentation adéquate et une source de motivation par rapport à ce que l’on fait font également la différence.