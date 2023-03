Une défaite du Canadien sans faire jouer Jonathan Drouin

Le Canadien de Montréal s’est bien repris après sa dernière performance catastrophique, mais a tout de même manqué d'énergie en fin de rencontre, samedi à Tampa. Le Lightning l’a emporté 5 à 3.

Même si la troupe de Jon Cooper a dominé la colonne des lancers au but 41 à 21, le CH n’a pas donné sa place sur la patinoire et détenait même une avance d’un but avant le troisième vingt.

Steven Stamkos et Brandon Hagel ont toutefois touché la cible au dernier engagement, permettant aux «Bolts» de signer une troisième victoire consécutive.

Hagel avait aussi secoué les cordages en début de deuxième vingt et a complété son tour du chapeau dans une cage déserte. Victor Hedman a été l’autre marqueur des vainqueurs.

Dans la défaite, le capitaine Nick Suzuki a amassé deux mentions d’aide, participant aux réussites de Mike Hoffman et Denis Gurianov. Jesse Ylönen a complété la marque à l’aide d’un lancer sur réception dévastateur.

Le CH aura l’occasion de se venger devant ses partisans, mardi, lorsqu’il recevra la visite du Lightning.