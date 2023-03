Tournée Néoréalité: une première à Carnegie Hall pour Steve Barakatt

Le compositeur Steve Barakatt se produira, samedi soir, au mythique Carnegie Hall, à New York. Il s’agira d’une première présence sur scène en sol américain pour le musicien de Québec.

Le pianiste jouera, en solo, dans la salle de concert Zankel Hall de ce temple mythique de la musique inauguré en 1891.

« C’est un moment emblématique et je sens que je le fais au bon moment dans ma carrière comme compositeur, comme pianiste et comme personne. J’étais là la semaine dernière et je me sentais bien », a-t-il mentionné, lors d’un entretien.

Photo Aéroport de Québec

Le pianiste et compositeur de 49 ans rêve, depuis ses débuts, d’une carrière internationale. Le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont des territoires qui ont été conquis au fil des ans.

« Le Carnegie Hall est un grand symbole. C’est une salle historique et mythique. Je me suis toujours dit que si je présentais, un jour, un concert aux États-Unis, que j’aimerais le faire à cet endroit. C’est la première place qui me venait en tête », a-t-il fait remarquer.

Photo Aéroport de Québec

Ce premier concert aux États-Unis pourrait être suivi par d’autres. Steve Barakatt sent une résonance, là-bas, qui commence à s’installer.

« Les choses s’alignent bien et j’ai l’intention de revenir bientôt. Je suis rendu à cette étape », a-t-il confié.

Le vent dans les voiles

Steve Barakatt se souvient d’avoir été invité, en 2019, à la soirée du 125e anniversaire de Carnegie Hall.

« J’avais dit à mes amis que la prochaine fois que je reviendrais dans cette salle, ça serait pour y jouer. Ça va être le cas », a-t-il raconté.

Le musicien aux origines libanaises était de retour chez lui pour quelques jours, cette semaine, avant de s’envoler vers New York. Il vit, depuis juillet 2021, au Monténégro, en Europe du Sud. Ce pied-à-terre dans les Balkans lui permet d’être plus près de l’Asie, de l’Europe de l’Ouest et du Moyen-Orient où il présente des concerts.

« Je n’étais pas revenu depuis. Ma mère et mes amis à Québec m’ont manqué. J’ai eu du plaisir à retrouver mon chez-moi, me promener dans le Vieux-Québec, respirer l’air frais du fleuve, les bons restaurants et parler québécois. C’est chez moi et ça va toujours l’être aussi », a-t-il précisé.

Après le concert de la tournée Néoréalité à New York, il se produira en Espagne, en Chine, au Portugal, au Maroc, en Corée du Sud et au Japon.

« Mon album Néoréalité a vraiment le vent dans les voiles. Je vais avoir une grosse et belle année en 2023 », a-t-il dit.

Tournée au pays

Steve Barakatt a l’intention d’amener sa tournée Néoréalité au Canada. Il aimerait présenter des concerts à Québec et Montréal, dans quelques villes en province et aussi à Toronto, à Vancouver et dans d’autres villes canadiennes.

Le compositeur a commencé à travailler sur son prochain album qui sera dans la lignée de Néoréalité : un opus épuré dans le style néo-classique et classique moderne.

« J’ai fait beaucoup d’albums orchestraux dans le passé. J’aime cette notion de piano épuré. Je me plais là-dedans. Ce style musical est un peu ce que je fais depuis le début de ma carrière. J’aime ce que ça donne sur scène. Il y a aussi une synchronicité avec ce qu’on a vécu socialement depuis la pandémie. Ce qui est important versus ce qui l’est moins », a-t-il laissé tomber.

Le 22 novembre dernier, le pianiste-compositeur a lancé le clip Motherland. Un hommage à son pays d’origine et à son grand-père Bacchus qui a quitté le Liban pour une autre vie au Canada.

Il a été visionné un million de fois sur YouTube.

Un vin, Motherland, a même été lancé par le Domaine des Tourelles, le plus vieux vignoble du Liban, pour souligner le 100e anniversaire de ce pays d’Europe.

« Ce clip est ma plus grosse réalisation en carrière en termes de production. C’est un film. C’est cinématographique comme les grosses productions vidéo des années 80. J’en suis super fier. J’ai fait ça avec l’Orchestre symphonique de Prague et les meilleurs musiciens du Liban. Badry Moujais, le réalisateur, qui est canadien d’origine libanaise, est un des meilleurs réalisateurs au Moyen-Orient », a-t-il fait savoir.