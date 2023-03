Votre cuisine, votre salle de lavage ou votre salle de bain ont besoin de faire peau neuve? Éco Cuisine Design vous propose une méthode de rénovation rapide et écologique.

Le secret de la solution Éco Cuisine Design? Conserver les caissons existants en leur ajoutant de nouvelles portes et de nouveaux panneaux de recouvrement fabriqués sur mesure, selon le modèle, le design et la couleur que vous aurez choisis.

Vous désirez en plus avoir un îlot, une armoire garde-manger, ou encore changer le look de votre comptoir, ajouter des fonctionnalités ou encore des accessoires de rangements? C’est tout à fait possible en annexant ces ajouts à la configuration de vos pièces.

« Cette méthode permet de faire des économies d’argent, mais aussi de temps puisque l’installation ne prend que quelques jours, souligne madame De Montigny-Gendron. Les gens aiment ne pas perdre l’usage de la pièce pendant la rénovation et sont impressionnés par la transformation. »

Valeurs écoresponsables

En plus d’utiliser des matériaux recyclés à 97 %, Éco Design Cuisine travaille en partenariat avec Arbre-Évolution pour le reboisement et est ambassadeur de l’organisme Le Semoir qui offre des classes vertes aux enfants. « Nous sommes heureux de faire partie des solutions écologiques de rénovation pour la maison. »

ecocuisinedesign.com