Voyez pourquoi le cyclone Freddy fait tant de dégâts

Le cyclone Freddy, qualifié d’exceptionnel par la communauté scientifique, fait de lourds dégâts sur son passage en Afrique; voyez pourquoi dans ce résumé de la situation.

Sa longévité exceptionnelle

Le cyclone s’est formé début février dans l’océan Indien, battant tranquillement le précédent record de 31 jours du cyclone John.

Trajectoire en boucle

Freddy a traversé l’océan Indien avant de frapper plusieurs pays d’Afrique à deux reprises, et s’est déplacé sur plus de 10 000 km, soit presque deux fois la largeur du Canada.

Conditions météo difficiles

Le cyclone tropical amène avec lui des vents violents, qui ont déjà atteint 265 km/h, et de fortes averses de pluie, qui provoquent à leur tour des inondations et des glissements de terrain, détruisant sur son passage les maisons et autres bâtiments.

Frappe des pays pauvres

En plus de faire des ravages par le fait même d'être un cyclone, Freddy fait d’autant plus de dégâts qu’il a touché des pays parmi les plus pauvres du monde. Selon les données de Statista, le Malawi est le 3e pays le plus pauvre du monde, Madagascar est 5e et le Mozambique se place 9e.

Ces pays sont maintenant menacés par une crise humanitaire, car de nombreux logements ont été détruits et devront être reconstruits, et que la situation sanitaire est propice au développement de maladies.

Prolifération du choléra

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le choléra se propageait rapidement début février dans cette zone de l’Afrique, contaminant autant de personnes en un mois que sur toute l’année 2022. Le Malawi, suivi par le Mozambique, sont les pays africains les plus touchés par l’épidémie.

Le choléra cause une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par Vibrio cholerae, les risques de propagation sont donc plus importants après un sinistre climatique.

Avec les informations de MétéoMédia