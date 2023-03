24e édition: 5 moments marquants aux Olivier

C’était le premier Gala Les Olivier du « retour à la normale » depuis l’arrivée de la pandémie. Outre une excellente animation de Katherine Levac, et quelques hilarants numéros de présentation, la soirée a aussi servi à couronner Pierre-Yves Roy-Desmarais. Pour une deuxième année consécutive, l’humoriste de 28 ans est celui qui a reçu le plus de statuettes à cette grande fête de l’amour. PYRD a notamment remporté les deux trophées les plus convoités de la soirée : l’Olivier de l’année et le Spectacle d’humour de l’année. Voici cinq moments que nous avons retenus de cette 24e édition.

Les flèches de Katherine Levac

En très grande forme pour l’animation du gala, Katherine Levac ne s’est pas gênée pour envoyer quelques flèches dans son monologue d’ouverture. « Je suis une femme, franco-canadienne, issue de la communauté LGBTQ. Imaginez si j’étais encore grosse, ils capoteraient ! »

L’humoriste a fini son numéro en voulant propager de l’amour. « Je suis tellement de bonne foi. Par exemple, je suis allée voir le spectacle de Christian Bégin. J’ai adoré. Il essaie de quoi. Laissez-le faire. »

Le couronnement de Roy-Desmarais

C’était l’humoriste le plus nommé au gala pour une deuxième année consécutive. Et une fois de plus, Pierre-Yves Roy-Desmarais a presque tout raflé. En comptant le Gala de l’industrie, PYRD et ses collaborateurs ont remporté quatre trophées dimanche : auteur, mise en scène, spectacle et Olivier de l’année.

Roy-Desmarais a aussi vu deux des projets auxquels il a participé (Club Soly et Complètement Lycée) repartir avec des Olivier dimanche.

Très ému après avoir reçu l’Olivier du spectacle de l’année, contre Sam Breton, Mathieu Dufour, Christine Morency, Arnaud Soly, Pierre-Yves pleurait en faisant ses remerciements au micro. « C’est la plus belle aventure qui m’est arrivée de ma vie, ce spectacle-là. »

La « découverte » de Matthieu Pepper

Chaque gala, le trophée pour Découverte de l’année nous fait sourciller tant certains des humoristes qui s’y trouvent nommés font carrière depuis longtemps. Cette année ne faisait pas exception avec les cinq finalistes Matthieu Pepper, Richardson Zéphir, Pascal Cameron, Michelle Desrochers et Jean-Michel Martel. Trois d’entre eux étaient nommés dans cette même catégorie l’an dernier !

C’est finalement Matthieu Pepper qui est arrivé premier dans cette chaude lutte, lui qui a rejoint le grand public avec sa série Entre deux draps.

Un petit baume pour Korine Côté

Korine Côté a sûrement vécu une étrange soirée dimanche. À 18 h 30, l’humoriste était éliminée de l’émission Big Brother Célébrités. Et quelques heures plus tard, elle remportait l’Olivier du numéro de l’année. Ses deux coautrices, Gabrielle Caron et Justine Philie, sont allées chercher le prix en son absence. « Korine n’est pas là ce soir parce qu’elle n’est plus à Big Brother depuis quatre minutes et elle a une famille », a dit Justine, sous les cris de surprise.

Ambiance postpandémique

Après deux « galas pandémiques » plutôt tristounets animés par François Bellefeuille, le Gala Les Olivier retrouvait son public pour la première fois depuis décembre 2019.

Et ce retour à la normale a fait grandement du bien à cette soirée qui n’est pas la même dans une salle à moitié vide avec des spectateurs distanciés.

Les humoristes, qui constituent la grande partie de l’assistance aux Olivier, sont reconnus pour être un public difficile à satisfaire durant ce gala. Mais dimanche, ils ont chaleureusement réagi aux numéros de présentation.

DEUX CITATIONS REMARQUÉES

« Je me suis demandé ce que Lise (Dion) avait fait de si grave pour qu’ils ne réengagent plus une femme dans un milieu où il faut que ce soit extrêmement grave pour qu’on ne te réengage plus. »

-Katherine Levac

« Korine n’est plus à Big Brother depuis quatre minutes... et elle a une famille. »

-Justine Philie, qui a divulgâché le résultat de cette téléréalité à plusieurs spectateurs dimanche

