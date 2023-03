Télé nostalgie d'Anthony Therrien: comédies d’ici et films l’ont poussé vers le jeu

Il y a plusieurs années, Anthony Therrien consommait tant de télévision que ses parents ont senti la nécessité d’intervenir. Cette fascination pour le petit écran a nourri un désir de jouer devant les caméras. Il n’a donc pas oublié ces productions qui l’ont fasciné...

Anthony, quelles émissions jeunesse t’ont marqué?

Il y en a plusieurs, mais les principales ont été Il était une fois dans le trouble, Une grenade avec ça?, Les Simpson, Phineas et Ferb, Bob l’éponge, Avatar: le dernier maître de l’air et Dans une galaxie près de chez vous.

Photo tirée de TV5unis.ca

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Probablement revenir de l’école ou du camp de jour et m’asseoir sur le divan avec un grand verre de jus Oasis bien froid en regardant mes émissions préférées. Je me rappelle clairement avoir fait le choix, à plusieurs reprises, de regarder un épisode que j’avais déjà vu simplement parce que je l’aimais tellement. Il y avait aussi l’excitation du temps des Fêtes avec l’arrivée inévitable sur les ondes de Télé-Québec de Ciné-cadeau.

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais tout jeune?

Énormément. Assez pour que ça devienne une discussion sérieuse avec mes parents pendant ma préadolescence.

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé?

Un personnage, pas spécialement. Mais je me rappelle avoir regardé des émissions comme Il était une fois dans le trouble avec Pierre-François Legendre ou Dans une galaxie près de chez vous avec Guy Jodoin, Stéphane Crête, Didier Lucien et Claude Legault, et m’être dit: «Wow, j’aimerais tellement faire ça moi aussi de la télé!»

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants?

Difficile à dire puisque les acteurs qui jouaient les personnages étaient, pour moi, irremplaçables. Mais un personnage comme celui de Monsieur Pitre (Michel Laperrière dans Une grenade avec ça?) devait être très plaisant à interpréter pour les enfants.

Photo tirée de IMDB

.

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants?

J’aimerais qu’il y ait des adaptations modernes pour enfants des livres de J.R.R. Tolkien. Les univers du Seigneur des anneaux et du Hobbit ont modelé mon imagination pendant mon enfance et ont eu un très grand impact quant au choix de carrière que j’ai fait.

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Je n’en consomme pas vraiment, mais je vois passer les projets à travers des amis qui ont la chance d’y participer et il semble qu’il y ait un manque de temps et de fonds considérable en jeunesse... C’est un enjeu qui frappe la très grande majorité de notre industrie, mais la jeunesse semble écoper encore plus que les autres genres [...] Il est important de prouver aux jeunes qu’on fait de la bonne télé au Québec et cela ne pourra se produire qu’en ayant les moyens de nos ambitions. Par moyens, je veux dire temps, argent et liberté créative.

► Anthony Therrien fait partie de l’émouvante famille des Bracelets rouges, dont la deuxième saison vient de se conclure à TVA. Une troisième saison a toutefois été confirmée. Les 10 épisodes de la première saison sont offerts sur Club illico où il est aussi possible de voir l’acteur dans la mystérieuse série policière Lac-Noir mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin.