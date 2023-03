Des «ressources» insuffisantes pour lutter contre les logements illégaux de type Airbnb

À la suite du violent incendie dans un immeuble patrimonial dans le Vieux-Montréal, le Service de sécurité incendie de Montréal a confirmé que certains logements de type Airbnb s’y trouvaient, alors que dans ce secteur, il est illégal.

• À lire aussi: Incendie dans le Vieux-Montréal: un locataire dénonce le manque d’issues de secours

• À lire aussi: Incendie majeur dans le Vieux-Montréal: au moins sept personnes manquent à l’appel

• À lire aussi: Incendie dans le Vieux-Montréal: le démantèlement de la façade de l'immeuble débutera dimanche

Plus de 4000 logements de type Airbnb ont été répertoriés dans le Vieux-Montréal. Certains affichent même un prix inférieur à 100$ par nuit, ce qui peut être attrayant pour des touristes.

Depuis le 1er mai 2020, la Loi sur l’hébergement touristique stipule que «pour louer un hébergement à des fins touristiques à Montréal pendant 31 jours ou moins, une attestation de classification délivrée par la Corporation de l’Industrie Touristique du Québec (CITQ) est nécessaire».

Puis, en date du 12 juin 2018, il est interdit de louer un logement à des fins touristiques sur «un tronçon de 3,3 kilomètres le long de la rue Sainte-Catherine, sauf entre les rues Saint-Mathieu et Atateken».

Selon la CORPIQ, il serait important qu’il ait des inspecteurs pour s’assurer que les règles sur l’hébergement touristique soient appliquées.

«Le principal problème c’est que les ressources tant humaines et financières allouées au respect de la loi sur l’hébergement à court terme sont insuffisantes. Depuis des années que l’industrie et les acteurs disent qu’il est important de renforcer et d’appliquer les lois», détaille Marc-André Plante, porte-parole de la CORPIQ.

Rappelons que jeudi un incendie a détruit un immeuble patrimonial dans le Vieux-Montréal. Depuis, au moins sept personnes manquent à l'appel.