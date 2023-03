Gala Les Olivier: Pierre-Yves Roy-Desmarais est couronné avec quatre trophées pour son premier spectacle solo

«Je suis vraiment fier de faire de l’humour au Québec, on a un public réceptif qui aime ses humoristes.» Grand gagnant de la 24e édition des Olivier dimanche soir, Pierre-Yves Roy-Demarais était ému par tous ces honneurs, lui qui a notamment reçu le convoité Olivier de l’année.

Pierre-Yves Roy-Desmarais a repris là où il avait laissé l’an dernier. Alors qu’aux Olivier 2022, il était reparti avec trois trophées, celui de l’Olivier de l’année lui avait toutefois échappé aux mains de Mariana Mazza.

Dimanche soir, il n’allait pas rater sa chance de nouveau. Contre Sam Breton, Christine Morency, Arnaud Soly et Mathieu Dufour, PYRD a ainsi été sacré Olivier de l’année, le tout dernier trophée remis de la soirée à la salle Pierre-Mercure.

Plutôt bref dans ses remerciements lors de ses autres discours, Pierre-Yves s’est montré plus loquace en clôture de gala, lui qui a voulu remercier les gens « qui ont cru en moi depuis le début, c’est super important d’encourager des jeunes qui veulent faire des jokes même si ça n’a pas l’air d’un chemin lucratif. »

L’humoriste s’est aussi montré fier de faire partie de la nouvelle vague en humour. « Ce soir, le spectacle était vraiment bon. J’espère que ça aura donné le goût aux gens d’aller voir des spectacles. J’adore les jokes et j’aime en faire avec vous. »

Un peu plus tôt dans la soirée, Pierre-Yves a vu son premier solo, Jokes Chapeau Maman Magie Piano, recevoir l’Olivier du Spectacle d’humour de l’année. « C’est la plus belle aventure qui m’est arrivée de ma vie, ce spectacle-là », a dit Pierre-Yves, ému aux larmes.

En comptant le gala de l’industrie, présenté plus tôt dimanche, Pierre-Yves Roy-Desmarais et ses collaborateurs ont remporté quatre Olivier : Spectacle de l’année, Olivier de l’année, Auteurs (avec Alexandre Forest et David Beaucage) et Mise en scène (Guillaume Girard).

Pierre-Yves a aussi vu deux autres projets auxquels il a participé (Club Soly et Complètement lycée) recevoir des Olivier dimanche.