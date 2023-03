Îles grecques: Un week-end à Santorin, la perle des Cyclades

Villages perchés à flanc de falaise, maisons blanchies à la chaux, eaux cristallines, plages de sable noir et couchers de soleil à couper le souffle, voilà un simple aperçu de ce que vous réserve un séjour à Santorin.

Façonnée par une violente éruption volcanique qui aurait inspiré la légende de l’Atlantide, cette île grecque mythique enchante les visiteurs avec ses splendeurs naturelles, historiques et gourmandes. Malgré les hordes de touristes, il est difficile de résister aux charmes de l’île-volcan.

Unsplash / Tania Mousinho

Voici donc nos bons plans pour explorer les plus beaux attraits du joyau des Cyclades en une fin de semaine:

VENDREDI

16h - Se laisser émerveiller par Oia

Unsplash / Vesela Vaclavik

Avec son décor de carte postale caractérisé par ses maisons blanches traditionnelles, ses coupoles bleues et ses moulins à vent, Oia est sans contredit l’un des plus beaux villages de la Grèce. Après avoir déposé vos valises à l’hôtel, aventurez-vous dans ses ruelles immaculées et partez à la découverte de ses églises byzantines, de ses boutiques et de ses galeries d’art. De la corniche, vous aurez un magnifique point de vue sur la mer Égée et la caldeira, l’immense cavité formée au cours de l’éruption volcanique minoenne.

20h - Admirer le coucher du soleil

Unsplash / Yu Siang Teo

Pour être aux premières loges de ce spectacle mémorable – les couchers de soleil d’Oia sont réputés parmi les plus beaux au monde –, vous devrez probablement jouer du coude un peu. Nombreux sont les voyageurs qui affluent vers le village en fin de journée. Entre les terrasses des bars et des restaurants (pensez à réserver), les balcons des maisons, les falaises surplombant la mer et les ruines du kastro (ancien château), plusieurs options s’offrent à vous pour observer le ciel formant un dégradé de couleurs.

21h - Découvrir les saveurs locales

Nul doute que vos papilles seront séduites par la fraîcheur de la cuisine grecque. Si vous avez envie d’un tête-à-tête romantique, enfilez vos chaussures les plus confortables et empruntez les marches qui mènent dans la petite baie située en contrebas du village d’Oia. Au restaurant Armeni, c’est à quelques pas de la mer que vous pourrez déguster des poissons et des fruits de mer fraîchement pêchés.

SAMEDI

9h - Partir en randonnée

Unsplash / Gilley Aguilar

Si vous êtes en bonne condition physique et que vous souhaitez découvrir la caldeira de manière unique, ne manquez pas la randonnée reliant Oia et Fira, la capitale de Santorin. Ce sentier balisé d’environ 10 kilomètres alterne entre portions à flanc de falaise et immersion au coeur des villages pittoresques d’Imerovigli et de Firostefani. Les plus aventureux pourront même rejoindre le rocher de Skaros, un détour d’environ 45 minutes récompensé par un joli panorama sur la mer Égée. Pensez à apporter de l’eau et de la crème solaire comme l’ombre se fait rare sur l’île.

12h - Savourer une salade grecque

Erika Tremblay

Après cette séance d'exercice, vous aurez probablement une petite faim. Traditionnellement composée de tomates, de concombres, de poivrons verts, d’oignon rouge, d'olives kalamata et de feta, le tout arrosé d’huile d’olive et d’origan, la salade grecque est un choix toujours gagnant. À Santorin, la recette diffère parfois quelque peu. Les ingrédients typiques de l’île comme les tomates cerises, le fromage manouri, les feuilles de câpres et les croûtons de pain viennent s’ajouter au concombre, à l’oignon rouge, aux olives et au poivron vert. Dans la vieille ville de Fira, rendez-vous chez Rastoni ou Ouzeri pour savourer ce plat tout en fraîcheur!

14h - Relaxer sur une plage de sable noir

En après-midi, prenez la direction de la côte sud-est de l’île pour vous offrir une séance de baignade bien méritée. Prise d’assaut par les voyageurs tout au long de la saison estivale, la plage de Perissa est l’une des plus belles de l’île avec son sable noir qui offre un sublime contraste avec le bleu de la mer. Pour éviter de vous brûler les pieds sur le sable, optez pour la formule transat-parasol et alternez entre séance de bronzage et trempette dans l’eau.

17h - Voguer jusqu’au village de Kamari

Erika Tremblay

Pour quelques euros, de petits bateaux proposent le transfert entre les stations balnéaires de Perissa et de Kamari. En plus d’être abordable, le trajet d'une vingtaine de minutes vous promet un panorama magnifique sur les montagnes qui se jettent dans la mer. Une fois arrivé à Kamari, flânez dans les petites rues du village qui recèlent de jolies boutiques et offrez-vous un yogourt glacé pour vous rafraîchir.

21h - Manger sous les bougainvilliers

Erika Tremblay

De retour à Fira, profitez d’une ambiance animée à la terrasse du restaurant Panigyri Festival Food. Ici, le menu est élaboré en fonction des ingrédients de saison et chaque plat est rehaussé par une sélection des meilleures huiles d’olive grecques. Régalez-vous de pain au levain, de mezzés (petits plats à partager), de poissons grillés et de viande cuite au four à bois à accompagner de délicieux cocktails et de vins grecs. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour un repas mémorable!

Erika Tremblay

DIMANCHE

10h - Marcher sur les traces de la civilisation minoenne

Unsplash / Raoul Croes

En plus d’être reconnue pour sa beauté inouïe, Santorin possède un patrimoine historique que vous pourrez notamment découvrir en visitant le village d’Akrotiri, dans le sud de l’île. Dans les années 1960, des archéologues ont découvert, sous plusieurs mètres de cendre volcanique, les vestiges d’un village datant de l’âge de bronze. Ce «Pompéi grec» a tout pour fasciner les visiteurs avec ses maisons à étages, ses escaliers en pierre, ses fresques colorées (aujourd’hui à l’abri dans le Musée préhistorique de Théra) et ses jarres en céramique. Info: odysseus.culture.gr

13h - Plonger dans l’histoire viticole de l’île

Explorez l’histoire et les techniques ancestrales des producteurs de vins de l’île à travers une exposition qui prend place dans une cave traditionnelle, à huit mètres sous terre. Vous découvrirez, entre autres, que les vignes de Santorin se classent parmi les plus anciennes au monde. La visite se terminera par une dégustation de vins, où vous pourrez goûter les cépages traditionnels comme l’assyrtiko, l’aidani et l’athiri. C’est sans oublier le fameux vinsanto, un vin doux produit à partir de raisins séchés au soleil.

15h - Poursuivre sur la même thématique

Grâce à la richesse de son sol volcanique et à son climat doux, Santorin est réputée pour ses vins blancs aux arômes distingués. L’île abrite d’élégants domaines viticoles tels que le réputé Argyros, un vignoble centenaire, et Santo Wines, avec sa magnifique terrasse surplombant la caldeira. Pour terminer votre séjour en beauté, rien de mieux qu’un apéro ou un repas gastronomique dans l’un des plus beaux vignobles de l’île-volcan. Yamas!

Unsplash / John Moeses Bauan

Informations pratiques

- Pour vous déplacer, vous pourrez louer une voiture, un scooter ou un VTT afin d’avoir une plus grande liberté, ou encore, empruntez le réseau d’autobus.

- L’hébergement à Santorin peut être assez dispendieux, surtout en haute saison. Bien qu’ils soient très prisés, les villages d’Oia et de Fira représentent de bons points d’ancrage.

- L’itinéraire est basé sur un hébergement à Oia, c’est pourquoi la randonnée Oia-Fira vous est proposée. À noter que plusieurs voyageurs recommandent la randonnée Fira-Oia pour un parcours plus idyllique et facile.