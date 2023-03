Jose Altuve sur la touche pour longtemps?

Les Astros de Houston ont reçu une bien mauvaise nouvelle concernant le joueur de deuxième but Jose Altuve, dimanche.

• À lire aussi: Blue Jays: des petits bobos à soigner pour Otto Lopez

• À lire aussi: Ligues majeures: à Toro d’en profiter

La veille, l’athlète de 32 ans s’est facturé le pouce de sa main droite pendant un affrontement de la Classique mondiale de baseball. Le Vénézuélien s’est fait mal pendant un duel contre les États-Unis. Il a reçu un lancer de Daniel Bard directement sur sa main.

Les Astros ont indiqué qu’Altuve devra subir une opération et qu’ils ignoraient la durée de son absence pour le moment.

«Je me sens assez bien», a indiqué Altuve, dont les propos ont été rapportés par le quotidien «Houston Chronicle’s».

«Je dois simplement retourner à la maison et me concentrer sur ce que je vais devoir faire. Je vais rester dans l’entourage de l’équipe et je vais encourager mes coéquipiers.»

«Personne ne veut se blesser et commencer la campagne sur la liste des blessés. Je veux contrôler ce que je peux contrôler et récupérer rapidement pour revenir avec l’équipe.»

En 2022, Altuve a maintenu une moyenne au bâton de ,300. Il a frappé 158 coups sûrs, dont 28 circuits.