Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Soirée Opéra

Photo fournie par Les Festifs

Restaurant La Scala

26 mars, 19 h

La prochaine Soirée Opéra du Restaurant La Scala conjuguera la bonne cuisine italienne, les voix de quatre chanteuses et chanteurs lyriques (la mezzo-soprano Sarah Bissonnette, le ténor Gabriel Provencher, le baryton Michel Desbiens et la soprano Émilie Baillargeon), ainsi que les notes de trois instrumentistes (piano et violon), pour une expérience multisensorielle complète.

► 74,95 $ (taxes et pourboire non inclus), restolascala.ca

Lumière sur le verre

Photo fournie par la Ville de Québec

Villa Bagatelle

Jusqu’au 31 mai, du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h, puis du 1er juin au 27 août, du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h.

Réalisée par La Guilde, Lumière sur le verre est une installation itinérante qui réunit les œuvres d’art contemporain de 17 artistes verriers de renom. Ces œuvres en verre se succèdent et font voyager la lumière en faisant découvrir comment ce médium complexe, formé à partir de sable, est sublimé par le savoir-faire méticuleux des artistes.

► Gratuit, maisonsdupatrimoine.com

Krystel et Éloi

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

24 et 25 mars, 20 h

Après avoir séduit le Québec pendant 12 semaines, les finalistes de Star Académie Krystel Mongeau et Éloi Cummings partent à la rencontre de leur public et c’est en double plateau qu’ils offriront leurs univers musicaux.

► 42,29 $, 46,64 $, theatrecapitole.com

Vivre ma ville – mon quartier

Photo fournie par Hélène Renaud

Salle de diffusion du Couvent de Beauport

Jusqu’au 7 mai, les samedis et dimanches, de 13 h à 16 h.

À travers cette exposition, la peintre de Limoilou Hélène Renaud partage une vision de la ville à travers les yeux de ses résidents, soit ceux qui y vivent, y travaillent et s’y divertissent. Ici les angles peuvent être surprenants, voire inusités ! L’artiste sera présente les dimanches pour échanger avec le public.

► Gratuit, culturebeauport.com

Douance et Pied Léger

Photo tirée du site web lepantoum.com

Le Pantoum

25 mars, 20 h

Bien que ce spectacle ne soit pas un lancement, Douance présentera plusieurs de ses nouvelles chansons à paraître à l’automne 2023, dans une formule à cinq musiciens. Les spectateurs assisteront également aux premiers balbutiements du concert live de Pied Léger avant la sortie d’un premier album en 2023

► 20,69 $, lepointdevente.com

Heathers : The Musical

LaScène Lebourgneuf

24 et 25 mars à 19 h 30 et le 26 mars à 14 h

Cette comédie musicale présentée en version originale anglaise marie humour noir et personnages colorés. Elle suit Véronica, une brillante adolescente rejetée qui réussit à se tailler une place aux côtés des trois Heather, les plus puissantes et cruelles filles de l’école, que J.D. aimerait remettre à leur place... Six pieds sous terre.

► 25 $, lascenelebourgneuf.com

Devant Claude Monet

Galerie 3

Jusqu’au 9 avril, du mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h ou sur rendez-vous

Grâce à l’infographie 3D, Julien Boily a généré des compositions dont la lumière, l’atmosphère, l’ambiance et la coloration sont engendrées par des tableaux de Monet placés devant celles-ci. Ces images sont par la suite rendues en peinture ou par le procédé de la sérigraphie.

► Gratuit, lagalerie3.com

L’inframonde

Photo tirée du site web premieracte.ca

Premier Acte

Jusqu’au 1er avril, 15 h ou 20 h

La pièce L’inframonde de Jennifer Haley dans une traduction d’Étienne Lepage est un thriller de science-fiction qui aborde les questions éthiques soulevées par une influence de plus en plus grande des réalités virtuelles dans nos vies.

► De 21 $ à 28 $, premieracte.ca