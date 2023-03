«L’île de Yule» de Johana Gustawsson: mystère sur une île suédoise

Pour la première fois de sa carrière, l’écrivaine française Johana Gustawsson s’est inspirée de sa patrie d’adoption – la Suède – pour situer un roman. Dans L’île de Yule, nouvellement paru chez Calmann-Levy, l’action se déroule sur une petite île piétonne située à quelques minutes à peine de Stockholm. Sur cette île se trouve un mystérieux manoir, qu’on dit hanté. L’écrivaine y a imaginé un thriller à glacer le sang, où les tragédies se succèdent.

Experte en art, Emma Lindhal, l’héroïne du roman, doit faire l’inventaire des biens de la famille Gussman, quatrième plus grande fortune de Suède.

Elle doit se rendre sur l’île de Yule et entreprendre la visite de chacune des pièces du manoir familial, un endroit de mauvaise réputation. Et pour cause : une jeune femme a été assassinée sur le domaine des années plus tôt et son meurtrier n’a jamais été retrouvé.

Emma comprend vite que son travail en solitaire va lui prendre des semaines et des semaines. Elle examine tous les éléments se trouvant dans des pièces immenses où elle ne croise pratiquement personne. Les Gussman refusent de la voir et lui ont imposé des horaires stricts. Cachent-ils quelque chose?

Alors qu’elle poursuit ce travail de moine et, au fil de découvertes surprenantes, tente d’en apprendre un peu plus sur le manoir et ses occupants, une autre jeune femme est retrouvée sans vie, dans les eaux gelées.

S’approprier un lieu

Johana Gustawsson, en entrevue téléphonique depuis Stockholm, où elle habite avec son mari suédois et ses enfants, révèle d’entrée de jeu que c’est la première fois qu’elle situe un roman en Suède.

«C’était un roman, quelque part, nécessaire. C’est le premier roman que j’écris sur le lieu où j’habite. L’île est en face de chez moi. J’ai écrit vraiment sur quelque chose qui fait partie de chez moi et je pense que c’est aussi pour m’approprier ce lieu qui, finalement, n’est pas le mien. En en faisant un personnage dans un de mes livres, je le fais mien, je le rends mien.»

L’écrivaine s’est immergée dans un pays différent, une culture différente, une langue différente, après avoir habité un moment à Londres, où elle a rencontré son mari. Peu après son arrivée à Stockholm, une amie lui a parlé d’un manoir supposément hanté, se trouvant sur une île, tout près de chez elle. «J’ai changé le nom du manoir, mais il existe vraiment. Il a été construit à la même époque que celui du roman, sauf qu’il est beaucoup plus en ruine que celui que je décris. C’est un manoir qui a été laissé à l’abandon après une bataille juridique.»

«Tous les lieux dont je parle sont vrais. On peut venir en Suède et aller les visiter.» Mais les événements qu’elle décrit ne le sont pas. «Ils sont tout droit sortis de mon imagination tordue!»

Un silence qui fait frémir

À la suggestion de son amie, Johana Gustawsson est donc allée voir ce manoir hanté et a visité cette île piétonne.

«Tu as l’impression vraiment, comme je le dis dans le livre, d’être étreinte par des fantômes quand tu montes sur cette île. Il y a un silence qui te fout la chair de poule.»

«J’y suis allée en été, et j’y suis retournée en automne et en hiver, et tu as cette même impression... C’est une île magnifique, avec des petites bicoques rouges et jaunes comme on l’imagine. En hiver, avec la mer gelée, c’est sublime. Mais il y a un silence... pourtant je ne suis pas une mystique, mais il m’a vraiment fait peur.»

Johana, experte dans l’art de maintenir une atmosphère d’angoisse et de suspense, s’en est donné à cœur joie.

«Je me suis dit : il y a quelque chose d’atmosphérique, de très fort. Il faut que j’écrive sur cet endroit-là.»

Johana Gustawsson est une écrivaine française mariée à un Suédois.

Elle s’est fait un nom sur la scène du polar international en seulement trois romans.

Sa série Roy et Castells a été cédée en 11 langues et est en cours d’adaptation télévisuelle.

Elle habite à Stockholm, en Suède.

Elle aime beaucoup les romans de Roxanne Bouchard.

EXTRAIT

«Dans la partie basse du parc, à l’arrière du manoir, la nature s’exprime dans un jardin à l’anglaise avec une poésie que la main de l’homme n’a pas bridée. Björn ouvre le portillon et pénètre dans le domaine. Je le suis en me détachant des arbres à regret. Je cherche le sapin. Le sapin de la pendue.

Grandiose, mais complètement incongru sur cette île modeste, l’édifice se dresse comme le fief d’un seigneur entouré des bicoques de ses vassaux. Quatre marches conduisent à l’entrée principale, un perron en demi-cercle monté sur un double escalier à colonnades habillées de lierre. Deux heurtoirs en forme de lions décorent une austère porte en bois.

Björn utilise la sonnette cachée par la végétation et nous patientons. La porte s’ouvre au bout de quelques minutes sur un homme dans la petite quarantaine.»