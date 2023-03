[PHOTOS] Nord-est des États-Unis: Philadelphie en fleurs

Vous étiez plusieurs à réagir avec un bel enthousiasme au magnifique spectacle qu’offrent chaque printemps les cerisiers japonais à Washington DC. Pour ceux qui n’ont pu orchestrer à temps leur escapade, sachez qu’il y a toujours une belle occasion de se reprendre dans une autre ville du nord-est des États-Unis qui gagne à être visitée.

De fait, les couleurs printanières et les fleurs sont célébrées au mois d’avril à Philadelphie. Chaque année, les cerisiers y fleurissent environ sept à dix jours après ceux de la capitale nationale états-unienne. À l’instar de Washington, le pic de floraison cette année à Philly sera donc prévu plus hâtivement, soit autour du 29 mars.

Il est possible de les admirer depuis plusieurs endroits à travers la ville. Parmi mes préférés, le centre culturel japonais Shofuso vaut le détour. C’est un joyau peu connu, magnifique avec sa maison traditionnelle érigée au Japon.

Photo fournie par Visit Philly

Les rives de la rivière Schuylkill sont aussi ponctuées çà et là de rose et blanc. À l’est, le long de Kelly Drive, la balade est superbe sur la piste cyclable, tandis que, de l’autre côté, le parc Drexel offre une vue ravissante sur la silhouette urbaine de Philly qui se découpe entre les cerisiers. Et il suffit de se balader dans Old City, ou dans les quartiers tels que Washington Square West, Bella Vista ou le très joli Rittenhouse Square, pour découvrir les belles rues fleuries.

Photo fournie par Visit Philly

Au Fairmount Park, le festival Subaru Cherry Blossom prend vie annuellement. Il célèbre les sakura, mais aussi les liens culturels de la ville avec le Japon. Plusieurs arbres, presque centenaires, ont d’ailleurs été plantés en 1926 suite au cadeau du pays du soleil levant pour marquer les 150 ans d’indépendance américaine. Spectacles de percussions taiko, défilés de kimonos et plusieurs activités sont au programme.

Photo fournie par Visit Philly

L’art des jardins et du pissenlit

Il n’y a pas que les cerisiers qui suscitent l’attention. Durant un peu plus d’un mois, on célèbre la floraison printanière aux Longwood Gardens à Kennett Square.

Photo fournie par Mathias Becca

Ces jardins sublimes à la richesse exceptionnelle attirent chaque année des amateurs de partout dans le monde. Tulipes colorées, plus de 100 000, magnolias, jonquilles, azalées viennent illuminer et embaumer ces jardins à l’italienne et à la française ponctués de fontaines.

Il pleut? On s’engouffre plutôt au superbe et revampé Philadelphia Museum of Art.

Question de demeurer dans cette thématique printanière, on découvre notamment l’exposition Les rythmes de la nature: l’art et le design du studio Drift, qui explore les rapports entre la nature et la technologie et la fragilité du futur à travers une installation mettant en vedette le pissenlit.

Repères :

Un nouveau et intéressant programme «Visit Philly 3-Day Stay», met en vedette une dizaine d’hôtels réputés et permet de bénéficier d’une troisième nuit gratuite. Parfait pour se planifier un long week-end. Valide jusqu’au 31 décembre 2023.

►visitphilly.com/features/visit-philly-3-day-stay/

Le festival Subaru Cherry Blossom aura lieu le 15 et 16 avril. L’événement est gratuit et se tient près du centre d’horticulture du Fairmount Park.

►japanphilly.org/programs/festivals/cherryblossom

Pour visiter les Longwood Gardens, il faut acheter ses billets d’avance avec entrée à heure déterminée. Une fois sur place, il est possible de rester tout le temps qu’il faut.

►longwoodgardens.org