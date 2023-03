Ski: une première médaille pour Émile Nadeau

Au cours d’une saison marquée de hauts et de bas, et ennuyé par une blessure à une cheville pendant quelques semaines, le sauteur Émile Nadeau a conclu l’année en remportant la première médaille de sa carrière en Coupe du monde.

À sa première super finale de la saison, Nadeau n’a pas raté sa chance, aujourd'hui, en mettant la main sur la médaille de bronze de la Coupe du monde d’Almaty au Kazakhstan.

« Je suis vraiment content, a-t-il exprimé. C’est ma première médaille en Coupe du monde et j’espère que ce n’est pas la dernière. C’est ma troisième super finale en carrière, mais la première où j’ai vraiment une chance de monter sur le podium. Lors des deux premières occasions, mon saut n’avait pas un coefficient de difficulté assez grand pour espérer remporter une médaille. »

Nadeau a réussi un triple périlleux avec quatre vrilles pour s’offrir cette première médaille en Coupe du monde.

« C’est la première fois que je le tentais depuis ma chute en Suisse, a-t-il raconté. J’ai connu un bon départ et réussi un bon saut à l’entraînement. Ça m’a donné confiance pour le tenter en super finale. À l’exception des Jeux de Pékin, c’est la première fois que je le tente. »

Nadeau est content de maintenant rentrer au bercail.

« Ça fait longtemps que nous sommes partis et j’ai hâte de rentrer à la maison, a-t-il indiqué. Ce fut une année spéciale. Je me suis blessé à une cheville lors d’un camp à Park City avant les deux Coupes du monde à Québec. Je n’aurais pas dû sauter, mais il y avait deux étapes au Relais et c’était à la maison. Je me suis blessé de nouveau et j’ai dû rater la Coupe du monde de Deer Valley. J’ai beaucoup appris cette année sur la gestion des blessures. »

Thénault troisième

Marion Thénault a également remporté le bronze, ce qui lui a permis de terminer la saison au troisième rang dans la course au Globe de cristal.

« Je suis vraiment contente de terminer sur le podium. Ça fait du bien d’y retourner après ma chute lors des qualifications à Saint-Moritz. Après une déception, j’ai été capable de me relever. »

Garder la tête haute

Sa chute en Suisse a annihilé ses espoirs de remporter le Globe de cristal.

« J’ai occupé le premier rang pendant un certain temps et le Globe était à ma portée, mais j’ai raté ma chance en chutant en Suisse, a-t-elle expliqué. J’étais deuxième avant l’épreuve d’aujourd’hui, mais Laura Peel a vraiment bien sauté pour remporter la victoire et me devancer. »

Avec quatre médailles, dont une d’or au Relais en janvier, Thénault a montré qu’elle peut rivaliser avec les Australiennes Danielle Scott et Peel.

« Ce sont deux athlètes incroyables qui possèdent une grande expérience et je suis contente de partager le podium avec elles. Malgré mon petit bagage d’expérience, je me retrouve souvent sur le podium et je rivalise avec les meilleures. J’aimerais ajouter un triple saut l’an prochain. »