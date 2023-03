«Sortez-moi d’ici!»: Nathalie Simard revient dans l’aventure

Éliminée la semaine dernière, Nathalie Simard a fait un retour triomphal au camp costaricain de «Sortez-moi d’ici!, dimanche soir.

Alors qu’elle avait fait ses adieux à ses complices, la chanteuse et animatrice a pu retrouver ses amis.es campeurs grâce au désistement d’un nouveau candidat qui devait se joindre au camp en cours de route.

Dès le début de l’épisode, les animateurs Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette ont annoncé aux campeurs qu’ils auraient un congé d’élimination, mais qu’ils formeraient dorénavant deux groupes distincts, soit le groupe des bleus et celui des oranges. Ce dernier, formé de Colette, Andréanne, François et Rahmane, a d’ailleurs eu droit à un savoureux banquet pour sa victoire au premier défi.

Après le deuxième défi, le duo d’animateurs a annoncé qu’un nouveau campeur qui s’apprêtait à faire son entrée au camp avait dû plier bagage pour des ennuis de santé. Les aventuriers ont donc eu la possibilité de voter de façon anonyme pour ramener au camp Dino Clavet ou Nathalie Simard.

«Bébé, la jungle m’appelle»

La chanteuse et animatrice avait quitté «Sortez mois d’ici!», la semaine dernière, à la suite du défi d’élimination où elle devait estimer, en ne se fiant qu’a son sens touché, le nombre de souris enfermées dans une boîte. Sur les 68 souris dans la caisse de bois, elle n’en a compté que 45, mais croyant à l’attrape-nigaud, sa réponse finale a plutôt été de 15 rongeurs.

Au cours de son bref séjour hors de la jungle, pendant lequel elle a pu prendre une douche chaude et manger à sa faim, Nathalie a eu accès à des appels-conférences avec ses proches. Elle a pu leur annoncer à la fois son élimination et son retour au camp.

«Ma fille s’est effondrée en larmes. [...] Mon chum a figé, mais je lui ai dit: “Bébé, la jungle m’appelle”», a-t-elle raconté au reste de la bande à son retour, soulignant l’importance de l’esprit de convivialité et la fratrie qui s’est créée au camp.

Confidences et émotions

Après leur performance remarquable au second défi de la soirée, qui consistait à faire circuler des boîtes au-dessus de la rivière, sans les faire tomber, en n’utilisant que des rames, Livia et Colette ont pu déballer un objet qui leur tenait à cœur: un appareil photo et un ventilateur.

Jean-François Mercier s’est de son côté ouvert aux autres campeurs sur la mort de son père, survenue alors qu’il n’avait que 4 ans, et sur les peurs que cette perte lui a causées.

La médaillée olympique Marianne St-Gelais, qui a été conditionnée à toujours gagner, s’est quant à elle montrée vulnérable face au groupe, après sa défaite au premier défi. Émue aux larmes, Marianne a exprimé son désir d’apprivoiser les défaites pour s’humaniser.

La téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est présentée à l’antenne de TVA chaque dimanche, sur le coup de 18 h 30.