Tailleurs et pièces chinées

Ce 24e gala Les Olivier a été empreint d’une éco-responsabilité alors que plusieurs des humoristes avaient chiné leurs pièces dans leurs friperies préférées, composant des silhouettes au look doucement rétro. Le courant était au complet, parfois déconstruit, dépareillé, souple, satiné, façon smoking, trois-pièces et même en version robe. Les robes étaient volumineuses et féminines.

Survol des looks à retenir.

Cathy Gauthier

Photo Agence QMI, Joel Lemay

« Ce n’est pas la première fois que je porte cette robe Ba&sh. Par contre, c’est la première fois que je sors mon sac Chanel, un cadeau de Noël », a partagé Cathy Gauthier.

Louis-Olivier Mauffette et Marie Soleil Dion

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Le couple avait des airs printaniers, elle vêtue d’une robe Zimmermann accessoirisée de salomés de L’intervalle et d’une baguette Valentina de Bouquet et lui d’un complet Hörst.

Guillaume Pineault

Photo Agence QMI, Joel Lemay

« J’ai acheté ce complet trois-pièces de chez G.Brabant à Saint-Hyacinthe, la même boutique où j’ai acheté mon tuxedo pour mon bal de finissant », a-t-il confié.

Julianne Côté

Photo Agence QMI, Joel Lemay

« Mon look est griffé Silk Laundry. C’est si confortable qu’on dirait un pyjama », a expliqué Julianne Côté.

Rosalie Vaillancourt et Olivier Auger

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Rosalie Vaillancourt a agencé sa robe brune à des accessoires oranges de L’intervalle. « Mon chum (Olivier Auger) porte le complet Tiger of Sweden que je lui ai offert en cadeau », ajoute-t-elle en riant.

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Pierre-Yves Roy-Desmarais a choisi l’approche décontractée en y allant pour un t-shirt Zara, un pantalon cargo Philippe Dubuc et des bottes Dr Martens.

Virginie Fortin

Photo Agence QMI, Joel Lemay

« Mon look est composé de pièces vintage que j’ai chiné au fil du temps et des cuissardes de ma boutique de chaussures préférée, L’intervalle », a dit Virginie Fortin.

Matthieu Pepper

Photo Agence QMI, Joel Lemay

« Moi, j’ai tout investi dans les chaussures. Le reste de mon look a été acheté dans des friperies comme Eva B ou Renaissance. Je porte même une chemise qui a appartenu à mon père, elle doit avoir 20 ans ! » a énuméré Matthieu Pepper.

Michelle Desrochers

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Michelle Desrochers assume pleinement sa tenue sexy qui dévoilait un justaucorps de dentelle. « J’ai commandé ce tailleur en ligne sur le site de la marque Wildfang et je l’adore » , a-t-elle partagé.

Jean-François Guevremont (Rita Baga)

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Jean-François Guevremont a opté pour un complet vert tendre. « Mon costume est belge (de la marque Collusion) et j’ai choisi des chaussures brillantes à la semelle rouge pour compléter mon kit », a-t-il lancé.