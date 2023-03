Voici le top 5 des intoxications chez les chiens du Québec

En cette semaine de la prévention des intoxications chez les animaux, il y a lieu de se poser cette question: quels sont les produits toxiques les plus couramment impliqués dans les intoxications chez les animaux de compagnie?

Le Pet Poison Helpline est un des centres antipoison pour animaux les plus reconnus en Amérique du Nord. Ouvert en tout temps, il répond aux appels des propriétaires d’animaux et des médecins vétérinaires traitants. Ce centre offre une panoplie de renseignements et d’expertise en toxicologie vétérinaire.

Or, le Pet Poison Helpline a publié en ligne un très intéressant tableau interactif des tendances observées en termes d’intoxications chez les animaux en Amérique du Nord, recensant les 20 sources d’intoxication les plus fréquentes.

Et c’est là que cela devient intéressant car la réponse à la question initiale (quels sont les produits toxiques les plus couramment impliqués dans les intoxications chez les animaux de compagnie?) se décline différemment selon votre emplacement. Elle varie d’un État à l’autre, chez nos voisins du Sud, et d’une province à l’autre au Canada.

La réponse varie aussi selon l’espèce animale impliquée (chat, chien, oiseaux ou autres animaux exotiques) dans l’intoxication et aussi selon la période consultée.

Depuis cinq ans

Ainsi donc, il y a plus d’un palmarès selon l’angle que vous choisissez.

J’ai choisi de vous présenter ici les cinq produits les plus fréquemment impliqués dans les intoxications chez les chiens du Québec au cours des cinq dernières années, selon les statistiques recueilles chez Pet Poison Helpline, présentés dans leur tableau interactif. Je vous présenterai ceux des chats dans une prochaine chronique.

1. Le chocolat

Les humains l’adorent mais il est néfaste chez les animaux car il n’est pas métabolisé de la même façon chez eux. Il provoque des problèmes nerveux et cardiaques et peut être mortel à fortes doses.

2. Raisins

Qu’ils soient verts ou rouges, secs ou frais, ils peuvent provoquer de l’insuffisance rénale chez certains chiens, et ce, même en petites quantités.

3. Médicaments antidépresseurs et anxiolytiques

Comme les enfants, les chiens peuvent ingérer accidentellement les médicaments humains laissés sans surveillance. Dans ces cas-là, il n’est pas rare que l’animal ingère plusieurs comprimés ou pilules en même temps, d’où la gravité de ces intoxications.

4. Poisons à rats

Il existe différents types de poisons à rats. En grande majorité ils peuvent être mortels aussi pour les animaux de compagnie qui en ingèrent. Avec l’augmentation marquée des rats en ville, il faudra être de plus en plus vigilants avec nos animaux de compagnie.

5. Xylitol

Ce succédané de sucre fait le bonheur des diabétiques, des gens qui surveillent leur poids et de l’industrie alimentaire, entre autres, et est utilisé dans une multitude de produits humains. Or, il est particulièrement toxique pour les chiens. Selon la dose, il peut créer de l’hypoglycémie sévère et des problèmes de foie. À tenir loin de gros museaux.