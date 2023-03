Autrice des quatre tomes de «L’univers Gulliver»: décès de la romancière Lili Gulliver

La romancière Lili Gulliver, de son vrai nom Diane Boissonneault, est décédée dimanche soir. Elle avait 68 ans.

VLB Éditeur a confirmé l’information à l’Agence QMI, lundi, précisant qu’elle est morte à la suite d’un long combat contre le cancer.

Ancienne journaliste à «La Presse, à CKAC et à CIBL ainsi que chroniqueuse pour divers magazines, dont «Clin d’œil» et «Elle Québec», Mme Boissonneault a étudié en littérature, en musique, en photographie et en scénarisation.

Au tournant des années 1990, la «sexploratrice», comme on l’a décrite, a publié successivement les quatre tomes de «L’univers Gulliver» (Paris, Grèce, Bangkok, Australie), chez VLB éditeur, des «romans à l’humour irrévérencieux» qui ont été lus par des milliers de lecteurs.

Elle a aussi publié six autres romans, dont «L’orgasme en apesanteur», «Les cocktails que me concoctaient mes amants» et «La perfide tentatrice».

En 1995, elle a fondé une agence de rencontre dont elle a assumé la direction pendant trois ans.

Elle a aussi créé un spectacle de chansons coquines et grivoises intitulé «Lili et les libertines» et fut l’autrice et une des interprètes de la comédie musicale «J’aime les hommes» il y a 20 ans.

Soulignons que Lili Gulliver a également été invitée sur les plateaux des émissions «Claire Lamarche», «Éros et compagnie», «Sexe et confidences», «Liza», «La fin du monde est à sept heures», «Bla bla bla» ainsi que plusieurs émissions dans l’Hexagone, où son travail a aussi rayonné.

Elle laisse dans le deuil son fils Félix et son conjoint Roger.