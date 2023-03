Budget: Caire devra démissionner si aucune somme n’est prévue pour le 3e lien, dit Duhaime

Éric Duhaime espère que le ministre Éric Caire aura «la décence de démissionner» si le budget Girard ne prévoit pas de fonds pour le projet de troisième lien.

«Si demain, dans le budget, il n’y a pas un sou qui est mis de côté pour le troisième lien, j’espère que le ministre Caire aura la décence de remettre sa démission, avant qu’on soit obligés de l’exiger, car ce n’est plus tenable», a dit le chef conservateur, la voix chevrotante, en point de presse devant les journalistes parlementaires.

Éric Caire avait déjà mis son siège en jeu à l’Assemblée nationale, assurant que la CAQ réaliserait le projet de tunnel reliant les centres-villes de Québec et de Lévis, a rappelé M. Duhaime.

Or, le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, a affirmé la semaine dernière que le projet de troisième lien n’était pas encore «défini» ni «ficelé».

Cette déclaration a laissé le chef conservateur perplexe. «Vous allez m’expliquer comment on fait pour être en construction d’un troisième lien Québec-Lévis, si on n’a pas d’étude, et si on n’a pas encore mis une cent dedans», s’est-il indigné.

«C’est toujours délicat de demander la démission d’un ministre, a dit le chef conservateur. Ce n’est pas anodin, et ça ne se fait pas à tous les jours. Je ne l’ai jamais fait depuis l’élection. Mais je pense que la situation actuelle l’exige», a-t-il ajouté.

Mais l’absence de fonds dédiés au troisième lien n’est pas le seul grief qu’a Éric Duhaime à l'encontre du ministre Caire. Le chef conservateur s’est donc livré à une attaque en règle à son endroit, affirmant qu’Éric Caire «vit dans une réalité parallèle» et qu’il «a perdu le contact avec le réel».

Il a illustré son point en faisant référence au fiasco de SAAQclic, pendant lequel Éric Caire a exprimé «qu’il devrait être louangé alors que les gens attendent pendant des heures».

Par ailleurs, Éric Duhaime a présenté ses demandes en vue du budget qui sera déposé mardi par le ministre des Finances, Éric Girard. Il s’est dit favorable aux baisses d’impôt proposées par le gouvernement, mais il a exprimé que cette mesure ne devrait pas selon lui être financée en réduisant les versements au fonds des générations.

Les conservateurs croient également que le gouvernement du Québec devrait réduire la croissance des dépenses de l’État au niveau de l’inflation et ne pas adopter de nouveaux programmes de dépenses à moins d’épargner de l’argent ailleurs.