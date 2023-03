Découvrez pourquoi le printemps arrive un jour plus tôt cette année

L’équinoxe de printemps 2023, qui marque le début de la saison dans l’hémisphère nord, a lieu lundi 20 mars et non le 21, comme on s’y attend souvent. Voyez pourquoi.

Cette année, le printemps commencera officiellement lundi à 17 h 24, heure du Québec, selon la NASA.

Qu’est-ce qu’un équinoxe?

La Terre, qui est inclinée, met un jour et une nuit pour tourner sur elle-même, et un an pour tourner autour du Soleil.

L’équinoxe correspond donc au moment où le Soleil est au plus haut point par rapport à l’équateur, c’est-à-dire à un point situé verticalement au-dessus de nos têtes. Ce jour-là, la journée et la nuit durent exactement le même nombre d’heures et les deux hémisphères reçoivent autant de rayons solaires.

Un problème de calendrier

Pour mesurer les jours, les mois et les années, la plupart d’entre nous utilisent le calendrier grégorien qui divise une année en 12 mois. Cependant, la Terre met en réalité 365,2422 jours pour tourner autour de Soleil. Chaque année se termine donc avec un quart de journée en moins que sa durée réelle, d’où la décision d’avoir un mois de février qui comporte 29 jours tous les quatre ans.

Ces variations ont aussi pour effet de faire changer le jour de l’équinoxe.

Il faudra attendre 2102 pour que l’équinoxe de printemps tombe de nouveau un 21 mars. L’équinoxe d’automne est aussi affecté et ne devrait pas arriver un 21 septembre avant 2092.

À quoi s’attendre pour 2024?

Pour la première fois depuis 1896, le printemps 2024 tombera le 19 mars. C’est également l’une de ces années où février sera bissextil, donc aura 29 jours, décalant ainsi l’équinoxe d’un jour supplémentaire.

«Considérons que juillet est un mois chaud de l’été là où vous vivez. Si on n’avait jamais d’année bissextile, toutes ces heures perdues s’ajouteraient en jours, semaines et même mois, a détaillé la NASA. Au bout d’un moment, dans des centaines d’années, juillet deviendrait un mois froid d’hiver [pour l’hémisphère nord].»