En retard à une réunion: la fois où «Bruce Boudreau a eu l’air fou», raconte José Théodore

Quand les choses vont mal, ce n’est pas le temps d’arriver en retard à une réunion d’équipe. Martin St-Louis s’est assuré que Jonathan Drouin comprenne bien ce message.

Comme l’entraîneur du Canadien, l’a dit, certaines choses ne sont pas négociables et Drouin a passé les 60 minutes du match contre les Panthers sur le banc. Ce ne sont pas tous les pilotes qui auraient fait ça. Dans des conditions normales, Drouin aurait peut-être passé le match sur la passerelle, mais il devait y avoir 20 joueurs en uniforme.

Drouin s’est donc habillé et je parie que St-Louis aurait eu envie de l’envoyer sur la patinoire à certains moments dans la rencontre, mais sa décision était prise. Il n’était pas question de le faire joueur

C’est ainsi qu’un entraîneur passe un message et gagne le respect de ses joueurs, d’autant plus que St-Louis a ajouté après le match qu’il aimait « Jo » et qu’il avait une très bonne relation avec lui.

Je peux vous dire que Bruce Boudreau a eu l’air fou un certain soir lorsque j’évoluais pour les Capitals de Washington. L’excellent défenseur Mike Green avait raté l’entraînement matinal un jour de match. Il était arrivé à l’aréna lorsqu’on sortait de la douche.

Getty Images/AFP

Malgré ça, Boudreau lui a donné son temps de jeu habituel en soirée en plus de le faire jouer sur le jeu de puissance.

Ça n’a pas impressionné les autres joueurs. Si tu veux de la discipline dans ton équipe, il faut que tout le monde, sans exception, respecte les règles. L’entraîneur n’est pas obligé de crier, mais d’agir et être juste.