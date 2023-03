Festival Fuego Fuego: les billets sont maintenant en vente

Les amateurs de musique latine peuvent désormais se procurer leurs entrées pour assister au festival Fuego Fuego.

Les billets réguliers et les passes VIP ont été mis en vente lundi.

Pour une deuxième année consécutive, l’Esplanade du Parc Olympique arborera les allures d’une immense fiesta à ciel ouvert à l’occasion du festival, les 27 et 28 mai, accueillant cette fois-ci les têtes d’affiche Wisin Y Yandel, Feid, Becky G, El Alfa, Arcangel et Jhayco.

Plus de 25 artistes originaires de l’Amérique latine et du Québec se produiront dans le cadre du festival qui a rassemblé plus de 20 000 spectateurs, l’an dernier, à sa première édition.

«Nous avons travaillé sans relâche pour vous proposer une sélection d'artistes de premier plan, et la réponse a été extrêmement positive, dépassant toutes nos attentes», a fait savoir le producteur de l’événement Olivier Primeau, par voie de communiqué.