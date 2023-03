Gala des Olivier: Ciblé, Guy Nantel réplique à Katherine Levac

Guy Nantel l’avoue d’emblée : il n’est pas un adepte des galas. D’ailleurs, il n’était pas sur place dimanche pour la cérémonie des Olivier. Une première devant public depuis le début de la pandémie. Mais malgré son absence, l’humoriste s’est retrouvé sur scène, dans un des monologues de Katherine Levac. À son micro via QUB radio, Sophie Durocher a insisté pour que M. Nantel commente cette situation.

«Moi je ne la trouve pas à son meilleur dans ce genre d’affaires-là, a affirmé Guy Nantel. Elle ne se soucie pas de faire rire, elle se soucie de dire la bonne affaire.»

Et c’est là le problème. Selon lui, Katherine Levac avait tous les éléments en main pour faire rire le public. Sauf qu’en cherchant à être la plus inclusive possible, elle a fini par rater la cible.

«Si tu veux parler d’inclusion, arrive avec des faits, estime M. Nantel. Vas-y à fond, mais surprends-moi.»

Attention ! Guy Nantel insiste : il aime les performances de Katherine Levac. Cette fois-ci est seulement l’exception.

Jean Lapointe : «c’est malheureux»

Comme Sophie Durocher, Guy Nantel déplore l’espace qui a été réservé au monument de l’humour, décédé cette année.

«C’est malheureux, a-t-il déploré. Il y a comme une espèce de mépris envers les vieux. Des gens comme Jean Lapointe ont pavé la voie à des gens comme eux et comme moi.»

Sophie Durocher va plus loin. Pour elle, l’hommage a été bâclé, une occasion ratée qu’elle qualifie de «minable».