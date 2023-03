Intelligence artificielle: Yoshua Bengio craint les dérives d’un dictateur

Alors que les prouesses de ChatGPT sont sur toutes les lèvres, l’expert mondial en intelligence artificielle, Yoshua Bengio, tire la sonnette d’alarme pour éviter que ces nouveaux outils ne glissent pas entre de mauvaises mains.

« Ça prend juste une élection et que l’on élise un dictateur qui prend tous les outils et le contrôle. On le voit ces dernières années, les dangers de dérapage existent », a prévenu Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila, lundi.

« Il y a un risque démocratique. C’est le risque qui m’inquiète le plus », a-t-il ajouté.

Le pionnier de l’apprentissage profond a fait ces remarques en marge du lancement d'un livre sur l'encadrement de l'intelligence artificielle à ses bureaux montréalais avec Kate Crawford, professeure chercheuse à l'University of Southern California Annenberg.

-D’autres détails suivront.