Irak: l’impérialisme démocratique a viré au cauchemar

En ce 20 mars, on commémore les 20 ans de la guerre d’Irak en 2003, quand une coalition menée par les États-Unis a envahi ce pays en l’accusant à la fois d’avoir joué un rôle dans les attentats du 11 septembre et d'être sur le point de produire des armes de destruction massive le transformant en menace pour l’équilibre mondial.

Nous le savons, aujourd’hui, ces accusations reposaient sur une propagande mensongère de la part des États-Unis.

É.-U.

Cela ne veut pas dire que l’Irak de Saddam Hussein était un pays recommandable. C’était une dictature atroce persécutant sa propre population. Comme il y en a hélas plusieurs. Faut-il intervenir chaque fois?

Comment expliquer alors cette invasion?

On a souvent évoqué la raison du pétrole. Mais ce n’était ni la seule ni la première.

Cette guerre, pilotée par ceux qu’on appelait les néoconservateurs, était idéologique. Elle reposait sur ce qu’on a appelé la théorie des dominos démocratiques.

Dans l’esprit de ses promoteurs, il suffisait globalement d’envahir un pays, de renverser son dictateur, d’y implanter un régime démocratique, pour que tout le Moyen-Orient se convertisse par effet d’imitation à la démocratie occidentale.

Cette conviction reposait sur une méconnaissance de l’histoire des civilisations.

Il ne suffit pas de décréter la conversion d’un pays à la démocratie du haut d’un bombardier pour qu’il le fasse, surtout si sa culture ne l’y prépare pas.

La démocratie est le fruit d’une civilisation, et non une révélation universelle.

Impérialisme

Cette déstabilisation de la région a entraîné quelques années plus tard la formation de l’État islamique, qui a commis les ravages que l’on sait.

Cette erreur a été répétée en Libye en 2011 en entraînant cette fois une crise migratoire immense qui déstabilise l’Europe depuis.

L’impérialisme démocratique a viré au cauchemar. Il n’est pas certain que 20 ans plus tard, on en soit conscient.