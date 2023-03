Magnus Poirier: centenaire et bien vivante en affaires

Magnus Poirier, qui célèbre cette année son 100e anniversaire de fondation, fait maintenant partie du groupe restreint d’entreprises québécoises opérant depuis plus d’un siècle.

Outre ses nombreux succès en affaires, ce qui démarque l’entreprise de services funéraires, c’est qu’elle est toujours aux mains des descendants de celui qui l’a fondée.

« Magnus Poirier, c’est l’histoire d’une famille qui a su perpétuer les valeurs du fondateur, soit l’entraide, la qualité des services, l’effort au travail et être accessible à toute heure du jour et de la nuit pour assister la clientèle dans des moments éprouvants », explique Isabelle Poirier, vice-présidente, ressources humaines et secrétaire-trésorière de l’entreprise fondée par son arrière-grand-père, Magnus.

Actuellement, l’entreprise est dirigée par Jacques Poirier, membre de la troisième génération. Plusieurs représentants des quatrième et cinquième générations y sont aussi actifs. S’ajoutent à eux de nombreux conjoints et conjointes. En tout et partout, plus d’une vingtaine de membres de la famille Poirier travaillent au sein de l’entreprise funéraire.

Savoir s’adapter et innover

« Chaque génération a eu ses propres défis à relever. Pour nous, ce fut la pandémie alors que Magnus a dû composer avec la grippe espagnole au début des années 1920. On a toujours su reconnaître et respecter l’apport de chaque génération pour le développement de l’entreprise », soutient Mélanie Poirier, thanatopractrice et directrice funéraire, qui est membre de la cinquième génération.

Aujourd’hui, Magnus Poirier compte six complexes funéraires tous situés dans la grande région de Montréal et à Laval. L’entreprise, qui emploie 150 personnes, a grandi au fil de ses acquisitions. « Chaque année, nos équipes organisent quelque 4000 funérailles, comparativement à 300 dans les années 1960 », souligne Isabelle Poirier.

Des projets de développement sont dans les cartons pour étendre le territoire du côté de la Rive-Nord, mais impossible d’en savoir davantage pour le moment. Même si l’entreprise se concentre dans la région montréalaise, le nom Magnus Poirier circule à travers la province grâce à ses partenariats avec d’autres maisons funéraires. Elle est aussi présente à l’extérieur des frontières canadiennes avec son service de rapatriement ou d’envoi de personnes décédées à l’international.

« On est très proche des communautés culturelles, on a donc développé une offre de services pour bien les desservir en respectant leurs rites et leurs traditions funéraires. Notre équipe parle 13 langues », explique Mélanie Poirier.

Magnus Poirier a su aussi innover pour répondre à l’évolution de la demande de la clientèle. Aujourd’hui, les services religieux ont cédé leur place à d’autres formes d’hommages. « Les gens cherchent davantage à se réunir pour célébrer la vie de la personne, soutient-elle. Cela ouvre la porte à de nouvelles pratiques auxquelles on s’adapte. »

Un bel exemple de cette capacité d’adaptation est l’inauguration de la salle Ernestine Poirier, nommée en l’honneur de la femme du fondateur qui a été présidente de l’entreprise de 1959 à 1967, à la suite du décès de son mari.

Située au Complexe funéraire de la rue Sherbrooke Est, cette salle conçue dans un style lounge permettra d’accueillir les endeuillés pour des célébrations répondant aux tendances actuelles. Son inauguration a marqué le lancement des activités du 100e anniversaire qui se dérouleront tout au long de l’année.

Rester dans la famille

Si Magnus Poirier a été active sur le marché des acquisitions, ses dirigeants ont toujours su résister à l’assaut des multinationales funéraires désireuses d’étendre leur marché. « Au fil des années, on a refusé toutes les offres de fusion ou d’acquisition. Encore aujourd’hui, on n’a aucunement l’intention de vendre », assure Isabelle Poirier.

La famille n’entend donc pas céder sa place alors que certains membres de la sixième génération manifestent déjà leur intention de se joindre à l’entreprise.

Magnus Poirier en bref

Date de fondation : 1923

Activités : services funéraires

Actionnaires : Jacques Poirier, Claude Poirier et leurs descendants (holding) (70 % des actions), Marc Poirier (5 %), Coopérative de travailleurs actionnaires de Magnus Poirier (25 %)

