NFL: Un nouveau contrat pour Roger Goodell

Les propriétaires des 32 équipes de la NFL sont satisfaits du travail du commissaire Roger Goodell et sont sur le point de lui offrir une prolongation de contrat de trois ans.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN lundi.

Goodell devrait obtenir sa nouvelle entente la semaine prochaine, lors d’une rencontre des propriétaires prévue à Phoenix. Il semblerait que celle-ci fasse de l’homme de 64 ans le commissaire le mieux rémunéré de la planète.

Le natif de Jamestown, dans l’État de New York, est en poste depuis le mois d’août 2006 et a vu son contrat être renouvelé à trois reprises déjà. Son entente actuelle doit prendre fin en mars 2024.

Récemment, Goodell et son circuit en sont venus à une entente avec l’Association des joueurs concernant une nouvelle convention collective. La NFL a également paraphé de nouvelles ententes pour ses droits de télévision avec les réseaux CBS, NBC, FOX et ESPN, ainsi qu’avec le géant du web Amazon. La valeur de ces contrats serait de plus de 100 milliards $.