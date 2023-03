Non, le Québec n’est pas fermé!

Vendredi, alors qu’il était interviewé par Stéphan Bureau à l’émission Le monde à l’envers à TVA, Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que Québec solidaire prônait un « discours d’ouverture » sur l’immigration alors que le discours du gouvernement Legault en était un « de fermeture ».

C’est le discours habituel de QS.

Les autres sont fermés, nous autres on est ouverts.

Une version du célèbre « Nous autres, on est peppés, peppés, eux autres sont pas peppés ».

UN SIGNE DE FERMETURE ?

Voici ce qu’on pouvait lire dans Le Journal jeudi :

« L’achalandage au chemin Roxham est tel que plus de 3600 demandeurs d’asile sont actuellement logés et nourris dans 20 hôtels et un site d’hébergement temporaire du grand Montréal.

« Si la plupart sont hébergés autour de l’aéroport de Dorval et au centre-ville de Montréal, des hôtels les accueillent aussi à Brossard, à Boucherville ou à Laval. »

C’est un signe de fermeture, ça ?

Voici ce qu’on pouvait lire sur le site de Radio-Canada le 12 mai 2022 :

« Le Québec va accueillir plus de 100 000 immigrants permanents, irréguliers et temporaires en 2022, un nombre record. De ce nombre, environ 70 000 immigrants permanents seront reçus, une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021 en raison du rattrapage que le gouvernement Legault effectue pour compenser la baisse du nombre d’immigrants durant la pandémie. »

C’est un signe de fermeture, ça ?

Voici ce qu’on pouvait lire dans Le Soleil le 28 février dernier :

« Le nombre d’immigrants qui s’installent dans la région de Québec doit doubler d’ici cinq ans, dit le ministre de la Capitale-Nationale Jonatan Julien. “Il n’y a pas de raison pour qu’on n’y arrive pas. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne double pas, dans la région de Québec, l’immigration temporaire, économique, de toutes natures.” »

C’est un signe de fermeture, ça ?

En 2021, le pourcentage de la population immigrante au Québec était de 14,6 %.

Plus que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, la France, le Danemark, le Portugal, l’Italie et la Finlande !

C’est un signe de fermeture, ça ?

UN MENSONGE !

Monsieur Nadeau-Dubois, au lieu de multiplier les phrases creuses, donnez-nous des chiffres précis.

À partir de quel pourcentage d’immigrants vivant sur son territoire un État peut-il officiellement être déclaré « ouvert » ?

Au prorata de sa population, le Québec est actuellement l’un des États les plus accueillants au monde.

Cela, même si nous avons un défi important à relever, soit la protection de notre langue – qui, je ne sais pas si vous lisez les journaux ces temps-ci, est menacée, particulièrement à Montréal, où les immigrants s’installent en grand nombre.

Ce n’est pas suffisant pour QS ?

Il faudrait que le Québec « s’ouvre » davantage ?

Depuis 2016, le nombre d’immigrants temporaires titulaires de permis au Québec ne cesse d’augmenter. (Source : Données Québec)

Selon l’indicateur officiel des Nations Unies, le Québec reçoit plus d’immigrants (472 par tranche de 100 000 habitants) que l’Europe (303) et les États-Unis (293) !

C’est un signe de fermeture, ça ?

Qu’un commentateur de Toronto ne cesse de répéter que le Québec est fermé est une chose.

Mais qu’un chef de parti du Québec répète une telle fausseté est inacceptable.