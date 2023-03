Plus solidaire que québécois

Québec solidaire persiste et signe. Il se définit comme un parti souverainiste.

En expulsant le PLQ de son château fort, celui qu’il occupait depuis des lunes dans le comté Saint-Henri–Sainte-Anne, QS a déployé son ambiguïté – certains diraient sa fourberie – en recrutant tous les libéraux fédéralistes majoritairement anglophones et allophones qui se sentent orphelins.

Le PLQ, déserté par 96 % d’électeurs francophones, a peu de chance de reprendre le pouvoir, son ADN politique, dont il a été le dépositaire durant des décennies au Québec.

Dans sa chronique du Devoir de samedi dernier, Jean-François Lisée indique que le député élu Guillaume Cliche-Rivard est resté muet sur l’option souverainiste de QS durant toute sa campagne.

QS n’affiche jamais le drapeau du Québec dans ses activités politiques, ne l’oublions pas.

À la fin de la campagne, au dernier point de presse, le choix du lutrin en disait long. Car le mot « Québec » avait disparu au profit de « Solidaire ». Seulement.

Taire l’histoire

Quant à la députée-vedette de QS, Ruba Ghazal, haute en couleur et talentueuse, elle affiche sans complexe sa vision de la souveraineté. Mais elle répète qu’elle déteste les références à la nation québécoise qui renvoient au pays et à l’histoire. Elle y décrypte plutôt une référence aux seuls « vrais Québécois », les descendants des colons de la Nouvelle-France.

Voilà, Québec solidaire instrumentalise son penchant souverainiste comme hameçon pour ce qui reste de nationalistes dans le parti. Un parti représenté officiellement par le député ambitieux et doué Gabriel Nadeau-Dubois.

Mais la direction politique de QS demeure dans les mains d’idéologues plus âgés, une version québécoise du Politburo dans les pays communistes. Ces gens discrets, plutôt secrets, fuient la lumière médiatique et rêvent d’une révolution québécoise non tranquille, à n’en point douter.

On devrait parler davantage de la naïveté de nombre de militants de QS. Elle expliquerait leur tolérance et leur attirance pour les accommodements « raisonnables » et pour une culpabilité systémique bien plus concrète que le racisme systémique dont on nous qualifie.