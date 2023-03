Prêt pour une télé plus audacieuse

Personnage inquiet et anxieux dans Les moments parfaits, et requin de la finance dans Avant le crash, Émile Proulx-Cloutier est convaincu que les téléspectateurs québécois sont de plus en plus ouverts à des propositions télévisuelles plus exigeantes.

L’acteur, auteur-compositeur et interprète et metteur en scène constate la présence de séries de plus en plus audacieuses dans le paysage télévisuel québécois.

« Il y a beaucoup de monde prêt à adhérer à des propositions plus exigeantes. Je me rends compte que le public est capable d’en prendre et plus qu’on pense. Il suffit de les faire entrer par la bonne porte », a-t-il déclaré.

Émile Proulx-Cloutier fait référence aux séries Mégantic, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Xavier Dolan et aussi à Plan B et même Avant le crash dans lesquelles il a joué.

« Il y avait bien des gens qui avaient peur que le public n’embarque pas dans Plan B. On devrait arrêter de penser que les gens ne sont pas capables. Tu peux leur parler de toutes sortes de choses, qui, sur papier, on dirait : non, non, non », a-t-il fait remarquer, lors d’un passage à Québec.

Émile Proulx-Cloutier se prépare à entreprendre le tournage de la deuxième saison d’Avant le crash et des 12 derniers épisodes de la série Les moments parfaits qui se terminera l’automne prochain.

« Je n’ai pas de primeurs à révéler. Je n’ai pas encore regardé les textes », a-t-il confié.

Avec élégance

Louis Thomas, son personnage inquiet et anxieux, doit bientôt se marier. Il est aussi le père biologique du futur enfant d’Isabelle, un bébé conçu avant qu’il revienne en couple avec Annie. Le dernier épisode de l’actuelle saison sera diffusé le 29 mars prochain.

« On me parle beaucoup de cette série. J’ai la conviction que l’équipe d’auteurs avait encore du souffle pour aller plus loin et j’ai confiance qu’ils ont tout attaché avec élégance », a-t-il dit.

Dans Avant le crash, il joue François Lecompte, un crac de la finance rempli de confiance. Un personnage à des kilomètres de celui dans Les moments parfaits.

« Toute sorte de monde — et de toutes sortes d’âges — me parle de cette série. C’est tellement l’fun lorsque quelqu’un dans la vingtaine vient m’en parler. C’est une proposition qui aurait pu être nichée, mais qui ne l’est pas du tout. On regarde les humains dans ce qu’ils ont de pas reluisant et ça sert à ça, les œuvres d’art », a-t-il conclu.