«Sortez-moi d’ici!» et «La Voix» demeurent au sommet, le Gala Les Olivier remonte

La téléréalité «Sortez-moi d’ici!» et la compétition musicale «La Voix» ont encore une fois été les deux rendez-vous dominicaux les plus populaires à la télé québécoise, même si le Gala Les Olivier a été plus populaire que l’an dernier.

«Sortez-moi d’ici!», dont le cinquième épisode à TVA a été marqué par le retour surprise de Nathalie Simard, a attiré 1 464 500 fidèles, lui accordant encore une fois la tête des émissions les plus populaires du dimanche. Autre rendez-vous important de TVA, «La Voix» a pour sa part rallié 1 434 800 fidèles pour son premier direct, selon les chiffres fournis par Numeris.

Écoutez l'entrevue avec Nathalie Simard à l’émission de Sophie Durocher diffusée via QUB radio :

Contrairement à l’an dernier où le Gala Les Olivier avait obtenu une cote d’écoute de 676 000 téléspectateurs avec François Bellefeuille à l'animation, ils étaient 834 500, dimanche, pour voir à l'oeuvre la nouvelle capitaine de la remise de prix, Katherine Levac.

Écoutez le segment culturel d’Anaïs Guertin-Lacroix diffusé chaque jour en direct 6 h 35 sur QUB radio :

Du côté de «Big Brother Célébrités», l’épisode de dimanche a mené à l’élimination de l’humoriste Korine Côté, éviction à laquelle 625 100 personnes ont assisté.

Voici les chiffres des autres rendez-vous de dimanche: «TVA Nouvelles» de 18 h (843 100), «La vraie nature» (760 800), «Découverte» (586 700), «Les aventures du Pharmachien» (557 500), «Le Téléjournal» de 22 h (406 800), «TVA Nouvelles» de 22 h (336 500) et «Big Brother Célébrités – les gérants d’estrade» (234 900).