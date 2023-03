Un milliard $ de plus que prévu pour la réfection du tunnel La Fontaine

La réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine coûtera finalement tout près d’un milliard $ de plus que prévu, un bond de plus de 40 %, a confirmé Québec lundi soir.

Accordé en 2020, le contrat pour la réfection du tunnel, qui entraîne présentement la fermeture de trois voies sur six à la circulation, avait d’abord été évalué à 1,43 milliard $.

Or, en raison d’une «dégradation plus avancée que prévu de la voûte et des murs du tunnel ainsi que des exigences de la protection contre les incendies», Québec a été forcé en août dernier de réviser le montant qu’il verse à l’entrepreneur responsable des travaux, Renouveau La Fontaine (RLF).

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

La facture totalisera désormais 2,5 milliards $, un montant en hausse de 43 % qui s’explique presque entièrement par un montant supplémentaire de 970 millions $ versé à RLF.

«Le coût révisé annoncé aujourd'hui comprend les sommes requises pour les interventions supplémentaires, les frais liés à la prolongation du chantier et les mesures d'atténuation bonifiées», a détaillé le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Rappelons que les travaux, qui doivent se poursuivre jusqu’à novembre 2025, visent notamment à rénover la structure des deux tubes, mettre à jour l’équipement et améliorer la protection contre les incendies. Ces travaux devraient permettre de prolonger la durée de vie du tunnel de 40 ans, estime le MTQ.