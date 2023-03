Une offre de 100 000 $ pour Simon Kean pour un affrontement contre Alexis Barrière

Après la victoire d'Alexis Barrière samedi soir à Châteauguay, le promoteur Yan Pellerin a lancé une invitation au poids lourd d'Eye of Tiger Management (EOTTM), Simon Kean, pour un affrontement contre son protégé. Il est prêt à mettre un montant de 100 000 $ sur la table pour que ce combat se concrétise.

Une information confirmée par Yan Pellerin à l'auteur de ces lignes. Le patron de New Era Promotion est prêt à donner 50 000 $ en bourse au colosse trifluvien et un autre 50 000 $ s'il l'emporte contre Barrière. Une offre intéressante, mais on doute que Kean l'acceptera pour plusieurs raisons.

Un choc logique sur le plan sportif, mais pas sur le plan des affaires. Tout d'abord, Kean (22-1, 21 K.-O) doit affronter Eric Molina (29-8, 21 K.-O.), vendredi soir. au Casino de Montréal. Avec une victoire, Kean aurait la possibilité de décrocher un combat aux États-Unis dans les prochains mois en raison de son entente avec Top Rank. Une opportunité plus payante qu'un duel contre Barrière.

Ce n'est pas d'hier que Pellerin tente de mettre ce combat sur pied. Ça fait quelque fois que les noms des deux lourds sont mêlés à des rumeurs. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas encore croisé le fer. Kean et Barrière se connaissent bien parce qu'ils font régulièrement des rounds de sparring ensemble.

Pascal veut continuer

Quelques heures après sa défaite contre Mikael Eifert, Jean Pascal a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait l'intention de poursuivre sa carrière. Ce sera intéressant de savoir quand et contre qui il a l'intention de rebondir.

Pascal (36-7-1, 20 K.-O.) a connu une soirée de travail difficile alors qu'il s'est incliné par décision unanime à la Place Bell. Les cartes de pointage à la fin des 12 rounds d'action ont été de 118-110, 115-113 et 117-111.