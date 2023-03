1,4G$ pour moderniser un centre d’entraînement militaire à Ottawa

Ottawa investira 1,4 milliard $ pour moderniser les installations du Centre d'entraînement de Dwyer Hill des Forces armées canadiennes (FAC), dans la région d’Ottawa, un projet qui doit débuter en mai prochain et qui s’échelonnera sur 10 ans.

Le plus important morceau de l’investissement prendra la forme d’un espace d’une superficie de plus de 100 000 mètres carrés «spécialement construit pour répondre aux besoins à long terme» de la Deuxième Force opérationnelle interarmées (FOI 2).

Le ministère de la Défense explique aussi que 89 structures désuètes et temporaires présentement en place seront remplacées par 23 nouvelles installations, qui seront à consommation énergétique nette zéro, promet-on.

«Les bâtiments neufs ou rénovés comprendront des espaces de bureaux modernes, des zones d’opérations et des ateliers techniques, ainsi qu’un nouveau champ de tir, des salles d’entraînement, des entrepôts, des installations médicales, des logements, un système de contrôle d’accès, une cuisine, un mess et des espaces d’entreposage pour les munitions, l’équipement et les véhicules», fait savoir le ministère de la Défense nationale.

La Deuxième Force opérationnelle interarmées est une unité «d’une disponibilité opérationnelle et d’une précision extrêmement élevées» ayant pour mission de «protéger les intérêts nationaux canadiens et de lutter contre le terrorisme et les menaces envers les Canadiens et les Canadiennes au pays et à l’étranger».

Ottawa affirme que 2000 emplois seront créés tout au long du processus.