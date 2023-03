Agression armée à Québec: le suspect qui a été atteint par balle est décédé

L’homme qui aurait agressé deux femmes à l’aide d’une arme blanche à Québec, lundi soir, a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle par des agents de la paix en pleine rue.

• À lire aussi: Deux femmes agressées à l’arme blanche à Sainte-Foy

« On confirme que l’individu impliqué est décédé », indique Mélissa Amélie Plourde, superviseure du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) affiliée au dossier.

Lundi soir, des policiers ont fait feu à au moins deux reprises sur le suspect en question, alors qu’il se dirigeait vers eux, couteaux à la main, refusant d’obtempérer.

Des images captées par des témoins montrent d’ailleurs l’individu dans un bien piètre état lors de son transport à l’hôpital. Les premiers secours ont tenté de le réanimer avant de l’embarquer dans l’ambulance.

« Quand on a entendu les coups de feu, on s’est tout de suite jeté à terre. On se demandait si on ne se trouvait pas en plein cœur d’une fusillade », a confié au Journal Marc Robichaud, qui travaille juste devant le lieu de l’événement,

Son chien tué

Rappelons que la scène tragique a débuté vers 17h30, lundi, près de l’intersection entre le chemin Sainte-Foy et l’avenue Chèvremont.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, une première femme d’une vingtaine d’années aurait été attaquée avec un couteau par le suspect dans un immeuble à logement.

« On a entendu : "Help me!". Quand j’ai ouvert la porte, il y avait une femme qui couvrait une plaie ensanglantée sur sa poitrine. L’homme qui la suivait est entré dans notre appartement », raconte Shayana Gélinas.

L’agresseur semblait complètement déconnecté de la réalité, explique-t-elle.

« Il a botté mon chien avant de prendre un couteau dans ma cuisine. Mon amie et moi, on est parti en courant. Quand on est revenu, mon chien était mort, plein de sang », souffle la jeune femme.



Une autre femme agressée

Quelques instants plus tard, une autre dame âgée de la quarantaine a quant à elle été attaquée alors qu’elle se trouvait dans la rue. Selon la Sûreté du Québec (SQ) qui a repris le dossier, celle-ci se trouve dans un état critique au centre hospitalier.

« Il nous a suivies dehors, on a dû aller se réfugier dans un dépanneur et faire barrer les portes. Quand on courait, on a vu l’homme traverser la rue et agresser la dame sans aucune raison », poursuit Shayana Gélinas.



Comme le suspect est décédé à la suite d’une intervention policière du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le BEI a déclenché une enquête. Un total sept enquêteurs de l’organisation se pencheront sur cette affaire.