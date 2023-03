Budget Girard: de nouveaux moyens pour défendre le français sur deux fronts

Pierre angulaire du programme nationaliste de la CAQ, la défense du français bénéficiera de nouveaux moyens au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement Legault agira principalement sur deux fronts: la francisation des nouveaux arrivants et la promotion de la langue française auprès de la population québécoise.

En immigration, une somme annuelle avoisinant 100 M$ sera consacrée à divers volets, dont l’enseignement du français et la régionalisation.

Parmi le bouquet de mesures envisagées, des candidats à l’immigration suivront des cours de français avant même leur arrivée en sol québécois. Une fois sur place, l’apprentissage se poursuivra pour certains d’entre eux en milieu de travail.

Québec veut également encourager les nouveaux arrivants à s’installer hors de la métropole, un défi auquel le gouvernement Legault se bute depuis son premier mandat: 73 M$ sont prévus à cette fin, mais les détails ne sont pas encore connus.

Les demandeurs d’asile seront également invités à s’installer en région grâce à des services d’aide à l’emploi pour les diriger vers des domaines ciblés, comme la nouvelle filière batterie prévue à Bécancour.

Réveil national

Les ministres Jean-François Roberge et Mathieu Lacombe obtiennent aussi des montants significatifs pour accomplir le «grand réveil national» pour la défense de la langue française.

Près de 650 M$ sont annoncés sur cinq ans afin de promouvoir la culture québécoise et valoriser la langue française.

Au menu, 95 M$ seront investis dans le but de faire connaître la culture québécoise sur les plateformes numériques et la faire voyager à l’étranger. Les jeunes bénéficieront aussi d’un «passeport culturel» afin de bénéficier d’un rabais sur les biens et services en culture.

Et les Québécois n’ont pas fini de voir des publicités comme celle du fameux faucon pèlerin bilingue présentement en ondes: 2,5 M$ par année ont été mis de côté pour une campagne nationale jusqu’en 2026