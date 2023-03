Budget Girard: des mesures pour atténuer la crise du logement

À défaut de pouvoir combler à court terme le manque de logements abordables, le gouvernement Legault remettra de l’argent dans les poches de ceux qui sont le plus affectés par la hausse du prix des loyers.

Le Québec fait face à une importante crise du logement, en raison des taux d’inoccupation qui sont au plancher et de l’augmentation constante du coût des loyers.

Dans son budget, M. Girard reconnaît que l’une «des solutions à privilégier» pour affronter cette pénurie de logement est simplement d’ajouter des logements sociaux et abordables.

Aussi prévoit-il la réalisation de 5250 logements au cours des 5 prochaines années. Toutefois, ce nombre ne comprend que 1500 nouvelles unités, auxquelles s’ajoute des fonds pour appuyer la création de 450 logements financés par un programme du gouvernement fédéral.

En campagne électorale, la CAQ s’était pourtant engagée à rendre disponible 11 700 nouveaux logements abordables. Interrogé à ce sujet, le ministre Girard a indiqué que les autres unités seront prévues lors des prochains budgets.

Rattrapage

Pour le reste, le gouvernement est plutôt en mode rattrapage. Il investira cette année 191,5 millions $ afin de réaliser 3300 logements déjà prévus par le programme AccèsLogis, et dont la mise en chantier a été ralentie par la hausse des taux d’intérêt et la pénurie de main-d’œuvre.

Malgré cet investissement supplémentaire, il restera encore environ 3300 autres logements annoncés dans le cadre de ce programme mais qui n’auront toujours pas été réalisés. À ce jour, 1,1 milliard $ ont été investis dans AccèsLogis.

Et alors que le parc d’habitations à loyer modique (HLM) est vieillissant au point où certains logements ne sont plus habitables, Québec est contraint d’investir 105 millions $ cette année seulement pour les rénover. Selon le Plan québécois des infrastructures (PQI), 37% des logements sociaux et abordables seraient en «mauvais» ou en «très mauvais» état.

Atténuer

Mais la construction de nouveaux logements ne se fait pas en claquant des doigts, et certains ménages n’ont pas le luxe de pouvoir patienter. Aussi le budget Girard prévoit-il des mesures visant à atténuer les effets de la crise du logement, en attendant que celle-ci soit réglée.

Le gouvernement bonifie donc pour cette année la composante logement du crédit d’impôt pour la solidarité. Une personne seule gagnant moins de 58 527$ annuellement pourra obtenir un maximum de 677$, soit 78$ de plus que l’année dernière.

Un couple avec deux enfants dont les revenus sont inférieurs à 68 610$ pourra pour sa part recevoir 126 $ de plus qu’en 2022.

Québec prévoit enfin un investissement de 53,2 millions $ sur cinq ans pour ajouter 2000 unités au programme supplément au loyer, qui permet aux ménages en situation de précarité financière d’habiter un appartement sur le marché locatif en payant un loyer correspondant au quart de ses revenus

La mort du logement social au Québec, selon QS

«Ce budget confirme la mort du logement social au Québec», a lâché le député solidaire Haroun Bouazzi en conférence de presse.

Indigné, M. Bouazzi a déploré que le gouvernement ait étalé sur trois mandats un engagement initialement pris par le Parti libéral du Québec.

Le député solidaire considère par ailleurs que le «budget-réno des HLM» est «complètement irréaliste et sous-estimé», soulignant au passage que les gens qui y vivent devront «attendre la semaine des quatre jeudis avant la rénovation de leur immeuble».

1 milliard $ pour le logement