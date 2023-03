Enfin de bonnes nouvelles sur la santé de Jean-Pierre Ferland

Le chanteur Jean-Pierre Ferland a retrouvé la santé. Hospitalisé en février, l'homme de 88 ans est retourné à la maison depuis quelques semaines et «va super bien», a confié sa conjointe Julie-Anne Saumur au micro de Sophie Durocher dans son émission de mardi à QUB radio.

« Il est vraiment heureux de retrouver ses repères et son chez lui. On a hâte au printemps. Jean-Pierre en parle tous les jours, il a hâte d’aller dehors pour voir ses fleurs, profiter de son terrain et de son été», a-t-elle expliqué.

Les Québécois n'avaient pas eu de nouvelles de l’état de santé de Jean-Pierre Ferland depuis son hospitalisation en février dernier.

Sa conjointe a voulu rassurer le grand public en répondant aux questions de Sophie Durocher, amie et biographe du chanteur d’Une chance qu’on s’a.

Problème de médication

Elle a rappelé que c’était un problème de médication qui avait rendu le chanteur anormalement agité avant son hospitalisation.

« Quelque chose ne fonctionnait pas, alors j’ai téléphoné et ils sont venus le chercher, raconte-t-elle. Cela a pris un mois et une semaine pour analyser ce qui se passait avec lui, car pour un homme de son âge, ce genre d’ajustement prend beaucoup de temps. Cela a été très difficile pour nous deux. »

Pendant son séjour à l'hôpital, le chanteur s’ennuyait de sa chienne avec qui il passe généralement beaucoup de temps. « J’ai tout essayé pour qu’il puisse la voir un peu, mais depuis la pandémie, la zoothérapie n’est plus possible dans les hôpitaux, déplore-t-elle. Mais le chien était dans la voiture quand il est sorti de l’hôpital, alors il était heureux. »

Des visiteurs

Depuis son retour dans sa maison de Saint-Norbert, Jean-Pierre Ferland a le bonheur de recevoir de la visite de quelques amis et de certains membres de sa famille dont son frère qui habite tout près. « Cela nous a rapprochés », affirme Julie-Anne Saumur.

L’artiste s’est fait une joie de parler avec sa grande amie Clémence DesRochers au téléphone le week-end dernier. « C’était beau de les entendre se parler comme ça ».

« Il sait qu’il est aimé, tout le monde lui dit, ajoute celle qui se dit touchée par l’inquiétude des médias et des gens du public à propos de l’état de santé de Jean-Pierre Ferland. Les gens lui parlent plus qu’avant. Je lui dis : c’est parce qu’iIs t’aime mon amour. À l’épicerie, des gens lui disent : Jean-Pierre, tu as changé ma vie, je t’aime! Encore plus qu’avant. »

L’été dernier, le 24 juin, jour de son anniversaire, Jean-Pierre Ferland avait fait une mauvaise chute. « Un accident vraiment niaiseux », avait alors déclaré sa conjointe au Journal.

Du sang s’était accumulé autour de ses poumons à la suite de cette chute et avait dû lui être retiré, le forçant à être hospitalisé quelques semaines plus tard, en août dernier.

La dernière sortie publique du chanteur remonte au 17 décembre, lorsqu’il s’est rendu aux funérailles de son ami, l’artiste Jean Lapointe, à l’église Saint-Viateur d’Outremont. Il avait alors déclaré au Journal « être très en forme. »