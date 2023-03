Incendie dans le Vieux-Montréal: le corps d'une deuxième victime retrouvé dans les décombres

Un second corps a extirpé des décombres du bâtiment patrimonial qui a été la proie des flammes jeudi dernier sur la place d’Youville, dans le Vieux-Montréal.

• À lire aussi: Montréal aura une équipe d’inspecteurs dédiée aux Airbnb illégaux

• À lire aussi: Incendie dans le Vieux-Montréal: l’interminable attente pour les proches

• À lire aussi: «Tout autour éclatait et tombait»: un résident sauvé in extremis raconte l'incendie du Vieux-Montréal

La police a expliqué que la dépouille a pu être extirpée des restes de l’édifice par l’équipe de sauvetage technique du Service de sécurité incendie de Montréal, qui fouille les décombres depuis le drame.

L’identité de cette seconde victime n’a pu être confirmée dans l’immédiat. «Le corps a été confié au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale», a souligné un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Julien Lévesque.

D’autres informations sur l’avancée des recherches pourraient éventuellement être fournies mercredi matin, lors du prochain point de presse des autorités.

Un premier corps a été extirpé des décombres dimanche dernier.

Selon les informations des autorités, cinq personnes manquent toujours à l’appel depuis le sinistre survenu dans un édifice connu pour offrir des logements en location sur la plateforme Airbnb.

Lundi et mardi, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec se sont relancé la balle à savoir qui est responsable d’encadrer, et de sévir, contre les locations de courte durée.