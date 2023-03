Jean-Marie Lapointe publiera un journal intime sur les derniers mois de la vie de son père Jean Lapointe

Quatre mois après le décès de Jean Lapointe, son fils Jean-Marie Lapointe planche sur un livre très personnel : un journal intime relatant sa relation de proche aidant pendant les derniers mois de vie de son célèbre père.

« Je me sens en totale paix, », explique Jean-Marie Lapointe à propos de sa nouvelle vie sans son père, décédé le 18 novembre dernier. Ce projet d’écriture – un journal écrit au « je » – est justement porté par cette paix intérieure.

« À la fin de sa vie, quand je le voyais, tout ce qui était important était ce que je pouvais faire pour lui et pour Mercédès, sa femme, et pour alléger sa situation et l’accompagner de la façon la plus adéquate possible », raconte-t-il.

« J’avais 26 ans quand ma mère est morte de l’alcoolisme et il y avait beaucoup de non-dits quand elle est partie, confie-t-il. Avec papa, j’avais 57 ans, j’ai maturé et tout le bénévolat que j’ai fait en soins palliatifs m’a préparé à vivre cette fin de vie. Je veux faire profiter les lecteurs de ce vécu. »

Référence

Il souhaite que son livre, qui sera publié l’automne prochain aux Éditions Libre Expression, devienne une référence pour les gens vivant la fin de vie d’un proche.

Jean-Marie Lapointe a lui-même été accompagné par la réputée psychologue, auteure et soignante Johanne de Montigny afin de faire face à diverses étapes de la fin de vie de son père.

Il était donc naturel pour lui de demander à la spécialiste de participer à son livre.

« Elle joue le rôle d’accompagnatrice de l’accompagnateur que je suis dans le livre, dit-il. C’est une référence : pour moi, de manière personnelle, et dans le livre. »

Johanne de Montigny est donc, pour Jean-Marie-Lapointe, une conseillère et une mentore.

« C’est elle qui validait mes questions et mes émotions dans mon rôle d’accompagnant lorsque papa était vivant, poursuit-il. C’est une grande spécialiste dans l’accompagnement de fin de vie et dans le deuil. »

Acteur, comédien, sénateur, Jean Lapointe est décédé en novembre 2022 à l'âge de 86 ans.