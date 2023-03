Jennifer Lopez, Ben Affleck et Matt Damon réunis au cinéma

Le flop du film « Gigli » en 2002 n’empêche pas le couple Ben Affleck et Jennifer Lopez de s’offrir une seconde chance de travailler ensemble au cinéma! Avec son collègue Matt Damon, l’acteur réalisera « Unstoppable », un film sur la vie du lutteur Anthony Robles, dans lequel jouera JLo.

En entrevue à CBS News, Ben Affleck et Matt Damon ont annoncé qu'après avoir bouclé leur premier film « Air », leur nouvelle société de production Artists Equity s’attaquera à la vie d’Anthony Robles, un champion lutteur né avec une seule jambe. Celui-ci sera interprété par Jharrel Jerome (Moonlight, When They See Us)).

D’abord timide en entrevue avec CBS, le nouveau marié de 50 ans a finalement répondu aux rumeurs voulant que sa femme tienne un rôle dans ce nouveau film. Avec grand enthousiasme d’ailleurs.

« Je ne peux pas donner l'impression qu'elle le fait comme une faveur pour moi, mais en fait, c’est ce qu’elle fait », a-t-il révélé en riant.

« Quel plaisir, quelle joie de faire quelque chose avec elle, de la voir être géniale, d'aller travailler avec votre femme, a expliqué Ben Affleck qui s’est marié avec Jennifer Lopez en août dernier.

« Et d'aller travailler avec votre meilleur ami », a-t-il poursuivi en parlant de Matt Damon. Les deux acteurs qui se sont rencontrés enfants dans les années 80 et qui sont amis depuis plus de 40 ans.

On ignore encore quel rôle tiendra Jennifer Lopez dans ce film qui sera réalisé par Billy Goldenberg et qui serait sous la mire d’Amazon Studios.