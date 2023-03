Junior Extra: les Remparts toujours au sommet

Les Remparts se sont accrochés au premier rang du classement général de la LHJMQ en remportant trois importantes victoires, la semaine dernière, dont une haute en émotions face aux Tigres de Victoriaville vendredi. Les hommes de Patrick Roy ont aussi eu raison de l’Armada de Blainville-Boisbriand ainsi que des Saguenéens de Chicoutimi, dans ce qui était leur 50e victoire de la saison. Avec trois victoires lors des trois derniers matchs de la saison, ils confirmeraient l’obtention du trophée Jean-Rougeau pour une deuxième année de suite.

Ils se sont démarqués

THÉO ROCHETTE

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

3 matchs | 2 buts | 3 passes | 5 points

JÉRÉMY LANGLOIS

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

3 matchs | 1 but | 3 passes | 4 points

JAMES MALATESTA

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 4 passes | 5 points

Sous la loupe

MIKAËL HUCHETTE

Photo Didier Debusschère

De retour au jeu après avoir subi une intervention chirurgicale aux deux poignets qui lui a fait rater plus de quatre mois d’activités, Mikaël Huchette a inscrit son premier but depuis le 14 octobre, dimanche. Il a été muté à la droite d’un trio complété par Nathan Gaucher et James Malatesta.

Ce qu’ils ont dit

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« On joue du bon hockey présentement et ça me plaît »

– Patrick Roy après la victoire face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

« C’était spécial. C’était vraiment un soulagement de marquer aussi rapidement à mon retour. Ça va bien à date. Je ne savais pas trop quoi faire comme célébration, ça faisait trop longtemps ! »

– Mikaël Huchette qui a inscrit un premier but depuis le 14 octobre, dimanche, après avoir raté quatre mois et demi d’activités.

L’horaire de la semaine