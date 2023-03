Kent Hughes se dit satisfait de la saison du Canadien

Même si son équipe flirte avec les bas-fonds du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, croit que la campagne 2022-2023 des siens est un succès.

C’est ce qu’il a dit lors de son passage à la baladodiffusion du site The Athletic «Got Yer’ Back».

«C’est difficile d’avoir l’air super positifs quand nous sommes cinquièmes à partir du bas du classement. Si nous considérons que l’objectif du début d’année était de nous concentrer sur la croissance individuelle et collective, que nous tenons compte du nombre démesuré de blessures auxquelles nous avons dû faire face et de notre formation constamment en changement, je dirais que nous considérons cette saison comme une année réussie», a déclaré Hughes.

«Nos joueurs, malgré toutes les blessures, surtout nos jeunes, ont pour la plupart joué des matchs où ils pouvaient espérer l’emporter.»

Le dossier Caufield

Parlant de jeunes joueurs et de blessures, le DG du Canadien a discuté des négociations concernant la prolongation de contrat de Cole Caufield. Le franc-tireur connaissait une excellente campagne avant de passer sous le bistouri pour soigner une blessure à l’une de ses épaules. En 46 matchs, il a amassé 26 buts et 10 mentions d’aide pour 36 points.

«Le seul élément que je n’aborde pas souvent avec les médias, c’est les négociations de contrat, a indiqué Hughes. Ce n’est pas que je ne veux pas en parler, mais c’est que les négociations sont rarement une ligne droite vers un accord. J’ai l’impression que d’en parler publiquement créerait des attentes. Si cela prend finalement plus de temps, tout le monde commencerait à se demander si quelque chose ne va pas.»

«Parfois, les gens sont juste occupés et il y a d’autres éléments qui créent des délais. Je dirais que les conversations sont très positives. Cole veut être un Canadien de Montréal et nous aimons l’avoir. Nous y travaillons.»

Par ailleurs, Hughes a ouvert la porte à ce que l’attaquant Sean Farrell se joigne à son organisation quand sa saison dans la NCAA prendra fin.

«Il est encore très occupé. Par respect pour Sean et pour l’université Harvard, je pense qu’il devrait se concentrer sur son objectif de remporter un championnat national. Une fois que sa saison sera terminée, nous allons certainement lui téléphoner et explorer. Nous aimerons l’avoir avec nous, mais il lui reste une autre année de scolarité. Il peut choisir de la faire, c’est à lui de décider. Nous aurons ces conversations avec lui et son agent.»