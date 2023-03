La SQ et ses officiers s’opposent à l’audition d’un expert critique envers leur travail

Revirement inattendu à l’enquête publique sur la mort de Norah et Romy Carpentier alors que l’avocat représentant des officiers de la Sûreté du Québec s’est opposé au dépôt du rapport et au témoignage d’un policier retraité chargé d’analyser les opérations de recherches menées en juillet 2020, remettant en doute son impartialité.

• À lire aussi - Enquête publique Carpentier: l’importance d’activer l’enquête rapidement

• À lire aussi - Enquête publique Carpentier: encore du support possible qui n’a pas été appelé

Le témoignage d’Alain Croteau était l’un des plus attendus de l’enquête publique pour faire la lumière sur les décès des petites Norah et Romy.

Avant d’être mandaté par le coroner Luc Malouin pour évaluer le travail des équipes de recherches, le retraité de la Sûreté du Québec qui a une vingtaine d’années d’expérience en recherches terrain avait participé à un reportage de l’émission Enquête, diffusée en mars 2022. Il y était très critique de ses anciens collègues, pourfendant notamment la décision d’avoir déplacé les recherches même après avoir retrouvé une première trace de pas.

C’est cette prise de parole qui fait sourciller Me Daniel Rochefort, mandaté pour représenter l’Association professionnelle des officiers de la Sûreté du Québec, soit les policiers qui étaient en charge des opérations sur le terrain. Selon ses dires, certaines recommandations ont fait sourciller ses membres alors qu’Alain Croteau n’avait pas participé au dossier Carpentier, mais était présent lors de certains débreffages.

L’avocat est donc catégorique, M. Croteau ne peut être entendu.

«Pour nous, il n’a pas les qualités d’expert. Il n’est pas impartial», a invoqué le représentant de l’association, alors que devait s’ouvrir le témoignage de l’expert.

Photo d'archives, TVA Nouvelles

Inattendu

Le procureur général du Québec, qui représente la SQ et le ministère de la Sécurité publique s’est également rangé derrière les revendications de Me Rochefort, indiquant avoir soulevé son inconfort plus tôt dans l’enquête.

Ce à quoi Luc Malouin a rétorqué que de l’inconfort manifesté n’équivalait pas à s’opposer littéralement à l’audition d’un expert le matin même de son témoignage.

«J’aurais aimé le savoir avant ce matin», a fait remarquer le coroner aux parties.

L’avocat de la famille de la mère des victimes, Me Jean-François Leroux, a lui aussi sourcillé en entendant les récriminations des avocats représentant le corps de police et ses officiers.

«Ce rapport-là a été transmis depuis belle lurette et personne n’a transmis par écrit au coroner son intention de rejeter le rapport. Parce que ce sera ça la conséquence de ne pas reconnaître M. Croteau, ce sera de rejeter son rapport», a fait valoir Me Leroux.

Pause pour analyse

Cette sortie imprévue a forcé l’ajournement de l’enquête pour au moins une heure, le temps que le coroner et son équipe analysent la situation.

La pause doit aussi laisser le temps aux parties impliquées pour voir si on peut en venir à une entente sur la participation du témoin Croteau.

En cas contraire, ce sera au coroner Malouin de trancher la question.

«Et ce n’est pas ce matin que je vais le faire», a-t-il admis, évoquant notamment l’importante jurisprudence au sujet de l’exclusion de témoins experts qu’il devra consulter pour rendre la décision juste.

Rendue à sa 15e journée d’audience, la commission d’enquête publique devait se terminer cette semaine avec les témoignages de deux experts en recherches terrain, Alain Croteau et Gérald Malette, en plus du Dr Alain D. Lesage, psychiatre. La mère des petites, Amélie Lemieux, doit aussi reprendre la parole avant que ne soient entendues les représentations des parties intéressées.