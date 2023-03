Le défenseur Lane Hutson, la prochaine star du Canadien?: «J’entends souvent des noms pour des comparaisons...»

BOSTON | Il y a des choix qui ont le potentiel de se transformer en or. Une grosse pépite d’or. Parole de Jay Pandolfo, l’entraîneur en chef des Terriers de Boston University, le Canadien compte sur un véritable joyau en Lane Hutson.

«Lane est sur le bon chemin. Je ne m’attends pas juste à le voir jouer dans la LNH, mais à devenir un très bon défenseur. Vraiment, un très bon défenseur.»

Pandolfo n’est probablement pas impartial, mais il n’y a pas juste lui qui voit Hutson dans sa soupe.

Hutson n’a jamais souffert de sa petite taille (5 pi 10 po et 155 lb) à sa saison recrue avec les Terriers. Le rapide défenseur gaucher a dominé son équipe avec 47 points (13 buts, 34 passes) en 36 matchs.

Il a aussi trôné au sommet parmi tous les défenseurs de la NCAA, devançant même Luke Hughes, le quatrième choix au total à l’encan de 2021 des Devils du New Jersey.

Avec 47 points, il a égalé le record de Brian Leetch (1986-1987) pour le plus grand nombre de points pour un défenseur de 19 ans ou moins au niveau de la NCAA.

Kyle Prudhomme/Boston University

«Quand tu regardes ses chiffres, c’est très impressionnant, a souligné Pandolfo. C’est pratiquement du jamais vu pour un défenseur recru dans la NCAA. Et quand tu écris ton nom à côté de celui de Brian Leetch, tu te retrouves en bonne compagnie. Leetch est un membre du Temple de la renommée.»

Mais il y a d’autres étoiles à son cahier. Le choix de 2e tour du CH (62e au total) l’an dernier fait partie des dix finalistes pour l’obtention du trophée Hobey-Baker, décerné au joueur le plus utile à son équipe. Il a également été finaliste pour le titre de meilleur joueur de la section Hockey East (remporté par le gardien Devon Levi).

Le reflet de l’équipe

À sa sortie d’un entraînement d’un peu plus de 60 minutes sur la glace du Agganis Arena sur le campus de Boston University ce matin, Hutson a rapidement cherché à détourner les réflecteurs sur lui pour centrer son discours sur l’équipe.

«C’est assez cool, a dit Hutson un brin timide en entrevue au Journal. Mais je ne pourrais pas y arriver sans mes coéquipiers et mes partenaires à la ligne bleue. Je joue pour une bonne équipe. Le hockey est un sport d’équipe.»

«Je voulais simplement aider l’équipe à mon arrivée à BU, a-t-il poursuivi. Je n’avais pas de réelles attentes. J’ai eu la chance de jouer pour de bons entraîneurs et ils m’ont poussé depuis le premier jour pour que je m’améliore. Je profite aussi d’une grande liberté, je peux être moi-même sur la glace.»

Dans le simple jeu des comparaisons, Hutson a connu une meilleure saison recrue au niveau de la NCAA que deux des meilleurs défenseurs actuellement dans la LNH, Adam Fox et Cale Makar. Fox avait amassé 40 points en 35 matchs à Harvard, alors que Makar avait récolté 21 points en 34 matchs à UMass-Amherst.

S’il décrit Fox et Makar comme des inspirations, et même des modèles pour leur jeu défensif grâce à leur positionnement et leur lecture du jeu, Hutson sait qu’il lui reste encore un très long chemin à parcourir avant de cogner à la porte d’une aussi grande carrière.

«J’entends souvent des noms pour des comparaisons, mais je reste calme, a-t-il répliqué. Je me concentre seulement à gagner avec mon équipe et connaître le plus long parcours possible vers le Frozen Four.»

Un joueur de basket

Pandolfo, un gagnant de la Coupe Stanley en 2000 et 2003 avec les Devils, a regardé en direction de deux autres défenseurs.

«Lane peut suivre les traces d’un Torey Krug ou de Brian Rafalski. J’ai dirigé Krug quand j’étais adjoint à Boston et j’ai joué avec Rafalski au New Jersey. Il a le côté offensif pour se comparer à eux. Krug et Rafalski étaient toutefois un peu plus massifs.»

Kyle Prudhomme/Boston University

«J’aime comparer Lane à un meneur de jeu au basket, a-t-il enchaîné. Il patine bien et il sort des feintes tellement rapides qu’il brise plusieurs chevilles sur une glace. Tu peux chercher et étudier des façons de le contrer, mais l’équipe adverse n’y arrive jamais complètement. Il est comme un joueur de pointe dans la NBA.»

Deux pouces de plus

Dans les jours avant le repêchage, Hutson rencontrait les différentes équipes de la LNH en tendant des rapports médicaux pour témoigner d’une croissance tardive. Quand le CH l’a réclamé au dernier repêchage, il mesurait 5 pi 8 po.

Moins d’un an plus tard, l’Américain fait 5 pi 10 po. Il ne deviendra pas le prochain Hal Gill, mais il pourrait encore ajouter un pouce.

«Je m’attends à grandir encore un peu, a-t-il prédit. Mon frère (Quinn) mesure 5 pi 11 po. Je suis déjà à 5 pi 10 po et je me sens bien. Quand je saute sur la glace, je trouve que nous sommes tous de la même grandeur.»

«J’ai pris un peu de poids. Je pèse 164 livres. Je ne veux pas prendre trop de poids rapidement et perdre en rapidité. Je dois rester moi-même.»

Si un choix peut devenir un lingot d’or, une transaction peut également définir la carrière d’un homme de hockey. Kent Hughes, le DG du CH, a échangé le défenseur Brett Kulak aux Oilers d’Edmonton au mois de mars dernier. Avec ce choix, le Tricolore a parié sur Hutson au deuxième tour.

Un gagnant dans l’âme: Lane Hutson a marqué deux buts en finale de la conférence Hockey East

BOSTON | Lane Hutson a marqué 14 buts cette année, mais il n’oubliera pas ses deux buts en finale contre les Warriors de Merrimack University samedi dernier.

Rich Gagnon/Boston University

Auteur du premier but des siens, Hutson a également touché la cible en prolongation pour offrir une victoire de 3 à 2 aux Terriers dans cette rencontre qui couronnait le champion de la conférence Hockey East, qui regroupe toutes les équipes évoluant en Nouvelle-Angleterre.

« Si vous aviez posé la question avant la prolongation pour savoir qui était pour marquer le but gagnant, plusieurs personnes auraient répondu Lane, a dit Jay Pandolfo en entrevue au Journal dans un corridor du Agganis Arena. J’ai le sentiment que Lane n’arrête pas de s’améliorer et plus l’enjeu devient grand, meilleur il est. »

« Il carbure à la pression et il aime les grands moments, a continué l’entraîneur en chef des Terriers. Il est construit de cette façon. Je l’ai remarqué dès son premier jour avec nous au mois de septembre. Il a un esprit de compétition hors-norme, autant dans les entraînements que les matchs. Il veut toujours gagner. Nous sommes chanceux de miser sur lui. »

Trois jours après ce match, Hutson respirait encore le bonheur en pensant à ce moment.

« J’étais vraiment excité et la foule était survoltée, a-t-il rappelé. Je ne pouvais pas être plus heureux. Quand tu marques un but gagnant en prolongation, c’est toujours un sentiment spécial. Je trouvais ça encore plus génial de voir le sourire de mes coéquipiers après le but. »

Défendre avec sa tête

S’il n’y a aucun doute sur ses qualités offensives, Hutson aura à convaincre ses futurs dirigeants à Montréal de sa fiabilité dans son propre territoire. À Boston University, le petit défenseur de 5 pi 10 po a terminé au sommet de son équipe avec un dossier de +25. Même si cette statistique est contestable, elle représente un signe intéressant.

« Il s’améliore défensivement, a dit Pandolfo. Je trouve qu’il a appris rapidement à fermer l’espace avec les attaquants. Il défend bien mieux qu’en début de saison. Il est rapide et il utilise son cerveau. Il n’est pas le plus gros, mais il anticipe bien le jeu et il coupe des passes avec son positionnement. Je peux aussi l’utiliser pour de grosses minutes, souvent plus de 25 minutes. »

« Au niveau de la LNH, c’est difficile de défendre. Mais je ne suis pas nerveux pour Lane. Il y arrivera. Il y a aussi une bonne chose avec un défenseur aussi offensif que lui. Il aura souvent la rondelle sur sa palette. Quand tu contrôles la rondelle, tu ne défends pas ton territoire. »

Hutson, qui n’a pas voulu parler de ses plans pour l’an prochain, a identifié des endroits où il doit s’améliorer.

« Je veux devenir plus fort, plus rapide, décocher encore plus de tirs, mais aussi mieux défendre mon territoire, a-t-il souligné. Je défends mon territoire avec mes pieds, mon bâton, mais aussi mes angles et mes lectures. »

√ Gagnants à cinq reprises du Frozen Four (tournoi emblématique de la NCAA), les Terriers joueront contre Western Michigan, jeudi, à Manchester dans cette première étape vers le championnat national. Ils auront besoin de gagner leurs deux prochains matchs pour obtenir leur billet pour le Frozen Four qui se déroulera à Tampa au début du mois d’avril.