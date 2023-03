Le Salon aventure et plein air de Montréal fait son retour en ville

Comme une hirondelle qui annonce le retour du printemps, le Salon aventure et plein air marque aussi le changement de saison et le retour des beaux jours. Sa sixième édition se tiendra le 25 et 26 mars 2023, une nouvelle fois au Palais des congrès de Montréal.

Plus de 200 exposants y seront présents en plusieurs zones : aventures québécoises, aventures hors route, centre du camping et de la randonnée, santé et bien-être, voyages internationaux, paradis des pagayeurs.

Tous les aspects du plein air seront ainsi représentés : des manufacturiers et équipementiers ; des activités variées allant du camping aux sports de pagaie (une très grande piscine de démonstration sera installée pour l’occasion) en passant par la randonnée, le vélo ou encore l’hébertisme ; des destinations de tourisme d’aventure au Québec et ailleurs dans le monde.

En plus de la piscine pour des démonstrations de kayak et de planche à pagaie, le salon – qui se targue d’être le plus grand au Canada – accueillera aussi plus de 50 présentations et conférences d’experts sur de nombreuses thématiques pour vous aider à planifier vos prochaines aventures. Notamment : «voyager librement en toute simplicité à bord de sa minivan modifiée», «naviguer en petites embarcations», «pagayer sur la Route bleue», «la voile dans Lanaudière et en Montérégie» et «les montagnes du monde».