Les problèmes du «Solidaire» solitaire

Plusieurs, notamment dans ces pages, ont réagi à ces lutrins de Québec solidaire d’où le mot « Québec » était absent, pendant l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Au sein de QS, on proteste : il y a longtemps que de tels lutrins existent dans le parti de gauche. Ils ont raison ! Rien là de totalement nouveau.

Le soir du 3 octobre 2022, le mot « solidaire » était bien solitaire sur l’affichette devant Gabriel Nadeau-Dubois, lors de son discours d’élection.

Pendant la campagne électorale de l’automne, sur la page Facebook de QS entre autres, on voyait des affiches « J’ai voté solidaire », etc. Et je me souviens qu’il y a longtemps déjà, dans l’espace « boutique » du site de QS, nombre d’objets promotionnels de QS (sacs, « gaminets », etc.) arboraient le « solidaire » unique.

Problèmes

Ce n’est donc pas nouveau. Mais cela ne pose-t-il pas tout de même un problème ?

Quoi qu’en disent les membres de QS, qu’on s’étonne, dans l’opinion, de l’absence du mot « Québec » ; qu’on relève et souligne cette absence découle d’une impression présente chez plusieurs – et que ce parti ne devrait pas prendre à la légère.

Celle que QS participe de ce que j’appellerais « l’oubli du Québec ». Amnésie volontaire qui découle d’une mauvaise conscience résumant désormais le regard porté sur le parcours de la nation québécoise et ses combats. Regard conduisant même à douter de l’existence véritable de cette nation.

Il me semble au contraire qu’une solide tradition dans la gauche québécoise a toujours vu la nation comme une condition de la solidarité et de l’ouverture. Autrement, comment faire du Québec un creuset ?

« Solidaires »

L’autre problème est cette insistance de la part du parti pour qu’on qualifie ses membres de « solidaires ».

QS reproduit ici un problème découlant du choix, par les membres du Mouvement souveraineté-association, de s’appeler « Parti québécois ». René Lévesque lui-même aurait préféré « souverainiste », semble-t-il. Et fait une moue significative, sur une photo de 1968, après que des militants (dont Guy Bertrand) l’eurent forcé à choisir cette dénomination.

Comment appellerait-on les membres, les députés ? Des « Québécois » ? On connaît la suite. « Pqiste », puis « péquiste » s’imposèrent, surtout en raison des adversaires qui y virent une occasion de faire jouer la consonance entre le nouveau qualificatif et celui, bien connu à l’époque, de « felquiste ».

Au reste, être « Québécois » n’est pas une idéologie, comme l’a souvent dit le journaliste Jean Paré. Libéral, oui, conservateur aussi. « Solidaire » ? Pas plus que Québécois ! C’est un qualificatif mélioratif : « se dit de personnes qui sont ou se sentent liées par une responsabilité et des intérêts communs ».

Voilà pourquoi, avec d’autres dans l’espace public (Gaétan Barrette, Marie-France Bazzo, entre autres), j’insiste pour parler des « qsistes ». La prononciation n’est pas aisée, mais je ne vois pas comment échapper autrement à cette volonté d’opérer une sorte d’O.P.A. langagière hostile sur la « solidarité », autrement dit, s’attribuer le monopole sur la générosité, la gentillesse, la sollicitude, l’empathie, etc.

Peut-être faudrait-il parler de solidarisme ? Les élus « solidaristes » ? Qu’en pensez-vous ?