Leucan: c’est reparti pour le Défi têtes rasées

Leucan lance sa traditionnelle campagne Défi têtes rasées Leucan et invite les gens de la population en grand nombre à mettre leur «tête à prix» afin de raser leur chevelure le 4 juin prochain.

Le défi a été lancé par trois jeunes ambassadeurs, qui ont su démontrer que perdre sa chevelure n’est rien, comparativement au parcours qu’ils doivent traverser pour se rendre à la guérison.

Car, bien que le taux de guérison chez les enfants soit passé de 15% à 82% en 20 ans, le cancer continue de frapper de nombreuses familles, et Leucan réitère l’importance d’investir dans la recherche.

Les dons amassés tout le long de la campagne serviront notamment à la recherche, mais également à accompagner les familles touchées par la maladie tout le long des traitements.

Trois courageux porte-parole

Annabelle Guay, 12 ans et porte-parole de Leucan, a reçu un diagnostic de leucémie en septembre dernier. Après avoir passé une magnifique journée aux Galeries de la Capitale, où elle a fait cinq tours de montagnes russes, précise-t-elle, elle s’est retrouvée à l’urgence en soirée.

Photo Stevens LeBlanc

«Le lendemain, on m’a annoncé que j’avais la leucémie», laisse-t-elle tomber.

La jeune fille a souligné l’importance de la présence de Leucan dans sa lutte contre la maladie. Elle apprécie particulièrement les massages offerts par l’organisation.

«Leucan apporte tellement de belles choses, comme les massages. Les massages, je pense que ça fait l’unanimité, souligne Annabelle. Je ne vous mentirai pas. Parfois, à l’hôpital, le temps est long.»

Derek Desjardins, 6 ans, et Malik Fontaine, 5 ans, également porte-parole de Leucan, bénéficient eux aussi de l’accompagnement de l’organisme dans leur lutte contre le cancer.

Photo Stevens LeBlanc

«Il n’y a pas que Malik qui est épaulé, c’est toute la famille. On a de belles activités, des fins de semaine de répit, et on a la chance de pouvoir discuter avec d’autres familles», mentionne Mélanie, la mère de Malik.

Photo Stevens LeBlanc

La mère de Derek n’est pas près d’oublier la journée où elle a appris qu’il était atteint de la leucémie.

«C’était en mai 2022, la fin de semaine de la fête des Mères», partage Stéphanie.

Elle souligne, elle aussi, l’apport de Leucan lorsque le verdict tombe.

«Ce n’est pas agréable de voir son enfant dans cet état-là, explique-t-elle. Leucan arrive rapidement avec la trousse, le sac rouge, la doudou. Ce sont des choses qui arrivent rapidement et on se dit qu’on n’est pas seuls.»

Michel Vézina, un employé de iA Groupe financier, est le courageux qui a lancé le bal du défi. Il s’est fait raser par les trois porte-parole, avec l’aide d’une coiffeuse sur place.

Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier, désigné comme président d’honneur de la campagne, s’est dit enchanté de participer encore cette année à la campagne.

L’édition 2023 du Défi têtes rasées Leucan culminera le 4 juin prochain, où les participants se feront raser dans le cadre d’un événement qui se tiendra au Grand Marché de Québec.