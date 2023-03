L’ingérence chinoise, priorité pour les Canadiens avant l’arrivée de Biden

L’ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes trône au sommet de la liste des enjeux que les Canadiens souhaitent voire à l’ordre du jour lors de la visite du président américain Joe Biden jeudi et vendredi prochains à Ottawa.

• À lire aussi: Ingérence étrangère: Trudeau accepte finalement que sa cheffe de cabinet témoigne

• À lire aussi: Ingérence chinoise: un vote de confiance à Ottawa mardi?

• À lire aussi: Le Canada a fermé les yeux sur la Chine dit Safeguard Defenders: trois Canadiens auraient été forcés de retourner à Pékin

C’est le cas de 39 % des répondants canadiens à un sondage de la maison Angus Reid publié mardi.

Les autres enjeux prioritaires pour les Canadiens sont le climat et la transition énergétique (28 %), le commerce autour des énergies propres (25 %), le rôle du Canada dans la relation avec les États-Unis (24 %) et l’Entente sur les tiers pays sûrs (22 %).

Sans doute en raison du chemin Roxham, c’est au Québec que l’on retrouve le plus grand nombre de gens voulant que MM Biden et Trudeau se penchent sur l’Entente des tiers pays sûrs et sur l’accueil des demandeurs d’asile.

Cela n’est pas étranger au fait que le premier ministre François Legault et le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet tapent sur ce clou depuis des mois.

Sur une autre note, 47 % des répondants se sont dits contents de la visite du président Biden, sa première présence au pays depuis son arrivée au pouvoir en 2021. À l’inverse, 46 % sont indifférents, et 7 % ne veulent pas le voir poser pied au Canada.

Contrairement à l’ancien président Donald Trump, le président américain actuel jouit d’une bonne cote de popularité chez les Canadiens : en mars 2023, M. Biden atteint 49 % de perception positive. En comparaison, 70 % des Canadiens avaient une perception négative de Donald Trump en février 2020, contre seulement 17 % qui l’approuvaient.

Angus Reid s’est aussi penché sur la perception de Justin Trudeau chez les Américains.

Il s’avère que nos voisins du sud ont une meilleure opinion du premier ministre canadien que les Canadiens.

Parmi les 729 Américains qui étaient en mesure de reconnaître Justin Trudeau, 53 % avaient une opinion positive du premier ministre et 29 % une opinion négative.